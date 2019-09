Emma Marrone vero significato “Io sono bella”: sue parole sulla diversità

Io sono bella di Emma Marrone: la cantante racconta qualcosa in più sulla sua ultima canzone

Emma Marrone ha voluto approfondire il significato del suo ultimo singolo Io sono bella rivolgendosi soprattutto a tutti coloro che – chi per un motivo chi per un altro – non si accettano. Dalla sua partecipazione ad Amici, Emma è maturata sia come persona sia come artista, per questa ragione continua a essere sulla cresta dell’onda! Nessuno la abbatte, le critiche al vetriolo le scivolano addosso, perché adesso si sente davvero bella e capace di conquistare ogni giorno una nuova sicurezza e quindi un pezzetto di felicità. La nuova Marrone lancia messaggi positivi e i fan la apprezzano sempre di più.

Il messaggio di Emma Marrone per i suoi fan

Dopo aver ricevuto delle magiche parole da parte di Alessandra Amoroso, Emma Marrone ha voluto spiegare, con le sue parole, il vero significato di Io sono bella, la nuova canzone scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri: “Ma non mi frega niente – si legge su Instagram –. Facile a dirsi ma il più delle volte applicare questo mantra diventa una cosa super difficile da fare. Riuscire ad essere totalmente sé stessi davanti agli ‘altri’ è un processo a volte lungo e delicato. Vivere la nostra vita in modo totalmente indipendente da quello che può essere il giudizio e la critica degli altri spesso sembra impossibile. Si può fare però. Ci vogliono coraggio, intelligenza e un po’ di pazienza”.

Significato di Io sono bella: Emma ci aggiunge altro

Giornata di sfoghi e confessioni quest’oggi (avete letto cosa ha detto Irama su una persona per lui importante?) ed Emma ha voluto dare coraggio a tutti coloro che non si accettano perché diversi rispetto agli altri: “Mi rivolgo a tutti. Non solo alle donne. Sexy, trasgressivi, impacciati, goffi, simpatici, timidi, spaventati, coraggiosi, Con qualche chilo in più, qualche capello in meno, arrabbiati, felici, stanchi, super energici, insomma… Mi avete capito. Ecco siate sempre voi stessi e siate soprattutto onesti con voi stessi. Questo vi renderà belli”.

Come essere felici nonostante le critiche? Il segreto della Marrone

Ha poi spiegato il segreto per essere sempre felici con sé stessi: "E quando qualcuno vi giudica e vi critica con un po' troppo veleno (e quindi non è più 'la mia opinione' ma diventa un'offesa), fate come me: immaginatevi sotto una pioggia fresca che lava via tutto e sorridete! P.S. Lo so che questi papiri non sono cool, ma io sono questa".