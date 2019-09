Amici Celebrities, la giuria è ufficiale: svelati altri tre nomi del talent show

Cast Amici Celebrities, tre i giudici della prima edizione

Sono stati appena resi noti i nomi dei tre giudici che andranno a completare il cast di Amici Celebrities: a darne la notizia Sorrisi a sorpresa qualche ora fa, anche se a dire il vero le scelte sono ricadute su nomi tutt’altro che sorprendenti. Diciamolo subito: la giuria di Amici Celebrities ci piace perché composta da personaggi competenti, popolari e in alcuni casi anche parecchio simpatici. Perché diciamo questo? Iniziamo dal nome che ci piace più di tutti, ovvero da quello di Ornella Vanoni, già ospite ad Amici varie volte e giudice a Star Academy e Ora o mai più, programmi che hanno avuto un successo tutt’altro che irrisorio. Anche gli altri due giudici ci sembrano convincenti.

Amici Celebrities giuria: cosa aspettarsi da Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette

Parliamo di Giuliano Peparini, volto notissimo alla trasmissione di Canale 5 in quanto direttore artistico degli ultimi anni (fatta eccezione per il penultimo in cui lo ha sostituito Luca Tommassini); finora lo abbiamo visto alle prese col suo lavoro e siamo davvero curiosi di scoprire come se la caverà nei panni di giudice. Il timore che abbiamo è che a differenza della Vanoni e del terzo giudice Giuliano tenderà a non criticare troppo e a evidenziare solo gli aspetti positivi delle performance. Niente di simile ci aspettiamo invece da Platinette, terzo membro della giuria che assieme a Ornella Vanoni siamo sicuri darà il meglio di sé in quanto a polemiche e critiche di ogni tipo; a questo punto comunque è confermato l’abbandono di Italia sì, programma in cui sarà sostituita come ospite fisso da Manuel Bortuzzo.

Amici Celebrities, già formate le due squadre

Vi ricordiamo che Amici Celebrities vedrà sfidarsi due squadre, la Bianca e la Blu, capeggiate l’una da Giordana Angi, l’altra da Alberto Urso, rispettivamente seconda e primo classificato dell’ultima edizione di Amici. Si tratta di squadre composte da personaggi noti che assicurano quindi un certo seguito – pensate ad esempio a Martin Castrogiovanni e Filippo Bisciglia – ma è troppo presto per dare un giudizio, e comunque la speranza è che lo spettacolo sia dei migliori. E con una giuria così tra l’altro sarà assicurata anche la giusta dose di trash che serve per tenere alta l’attenzione del pubblico dei social. Il 21 settembre è arrivato: siete pronti?