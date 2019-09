Amici, che fine ha fatto Antonino? “A certi giochi non ci sto più”

Antonino di Amici 4, il suo percorso dopo il talent show di Canale 5: ecco cosa sappiamo della sua vita

Antonino Spadaccino è stato il vincitore di Amici 4. E in tanti lo conoscono, anche i più giovani, che magari avevano pochi anni durante quella edizione del talent show che sembra ormai così lontana. Il cantante non ha mai avuto il successo che si merita, nonostante il suo enorme talento sia stato riconosciuto anche al di fuori dei confini italiani: è stato persino un concorrente di X Factor Uk 2018! Dopo Amici, ha avuto una carriera fatta di alti e bassi, fino a quando non ha incontrato Emma Marrone, che gli ha regalato il bellissimo brano Resta ancora un po’. Antonino era riuscito a restare sulla cresta dell’onda per un lasso di tempo piuttosto lungo, ma adesso non si sente più parlare di lui.

Antonino dopo Amici, cos’è successo dopo la vittoria nel programma? Lo sfogo

Che fine ha fatto Antonino di Amici? Continua a cantare e a sperare che un giorno possa arrivare il momento della sua rivincita. Ha realizzato dei brani molto validi, ma per il momento non è riuscito a trovare uno spazio importante nel mondo della musica. Adesso ha capito diverse cose, come ha fatto sapere ai suoi follower di Instagram: “Questo è un tbt alla quale tengo molto. È passato un po’ di tempo da questa foto. In realtà sono successe tante cose da questo momento fotografato così da vicino. Succede che apri bene gli occhi e ti accorgi che certe volpi perdono colpi. Ti accorgi di valere tanto anzi molto di più e che a certi giochi non ci stai più”. Un messaggio che si avvicina molto al vero significato di Io sono bella della Marrone.

La verità su Antonino e il suo rapporto con Emma Marrone

C’è stato qualcuno che ha cercato di mettere il bastone tra le ruote ad Antonino? Dal sul ultimo sfogo social pare proprio così; sfogo che è continuato in questo modo: “Rispettate sempre voi stessi e siate fieri anche dei piccoli grandi difetti. Sempre. La trasparenza è uno stato d’animo per pochi, e tra Persone trasparenti… tranquilli, ci si riconosce”. Antonino avrà sempre dalla sua parte Emma – che ha appena fatto una dedica al fratello -, che riconosce il suo talento. Cos’altro scopriremo di lui? Magari lo rivedremo a sorpresa ad Amici Celebrities?