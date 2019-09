Emma Marrone, dedica inaspettata al fratello e foto da piccoli

By

Emma Marrone sorprende tutti con una dedica speciale al fratello Checco: l’emozione della cantante

Emma Marrone ha un rapporto speciale col fratello Francesco. Di lui ha sempre parlato ai suoi fan dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi: dire che si vogliono bene è dire poco; sono cresciuti insieme, hanno condiviso gioie e dolori. Ora la cantante di Io sono bella ha voluto dedicargli delle parole fantastiche, che hanno emozionato tutti i suoi fan. Un periodo d’oro, per lei, che è stato possibile anche grazie a quelle persone che sono sempre al suo fianco e che non la abbandonerebbero mai e poi mai.

Foto Checco ed Emma Marrone da piccoli: la cantante ha voluto condividere un magico ricordo con suo fratello

Oggi è il compleanno di Checco Marrone, il fratello della cantante Emma, la quale ha voluto fargli questa magica dedica: “Buon compleanno, Checco. Tu sai tutto di me e io tutto di te. Tu sei me e io sono te. Non è lo stesso cognome a renderci fratelli ma l’amore che portiamo dentro da sempre. Ti amo e ti auguro tutto il bene del mondo! Restiamo sempre piccoli così”. Delle parole che farebbero piacere a ogni fratello.

Emma Marrone news, vola sempre più in alto con Io sono bella: un nuovo capitolo della sua vita è appena iniziato

Emma sta passando un periodo bellissimo della propria vita: recentemente ha lanciato il suo brano-bomba Io sono bella, che ha riscosso sin da subito un grande successo. Questa canzone ha segnato la sua collaborazione con Vasco Rossi, uno dei cantautori più famosi in Italia. Emma Marrone è scesa poi direttamente in campo, mettendosi dalla parte degli emarginati, spiegando il vero significato della sua canzone Io sono bella.