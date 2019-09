Amici, Riki scrive a Emma: “Sei coraggiosa, anche se…”

View this post on Instagram

Stando per un anno in America Latina ho notato come là gli artisti si supportino tantissimo. Qui in Italia è molto più raro, specialmente nel pop. Oggi stavo ascoltando alcuni pezzi di Emma e la apprezzo veramente tanto. Non l’ho mai conosciuta veramente ma ha un timbro incredibile e mi sembra una persona coraggiosa, che ha voglia di sperimentare e portare avanti le sue idee fino in fondo! Super Emma!!! ❤️