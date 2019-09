Amici, Riki spiazza tutti i fan: “Lo fai solo per gossip”, poi l’annuncio

Sorpresa Riki di Amici ai fan: un annuncio importante

Riccardo Marcuzzo ha fatto una grande sorpresa a tutti i suoi fan: ha svelato in anteprima parte del testo del suo nuovo singolo presto in uscita. Era nell’aria e adesso ha chiesto ai suoi follower di Instagram di scegliere il titolo della canzone utilizzando una parola tratta dal testo. Il termine più ricorrente è senza dubbio “Gossip” e, controllando i commenti dei follower, pare proprio che sia questo il titolo prescelto. Staremo a vedere. Un periodo di grandi trasformazione per Riki di Amici, che è cominciato con la comparsa del suo sosia…

Amici news, il testo della nuova canzone di Riki in anteprima: il video

Dopo il messaggio inaspettato scritto a Emma Marrone, Riccardo Marcuzzo ha fatto delle Instagram stories con cui ha parlato del suo prossimo brano: “Sono molto emozionato perché è uscito il video-karaoke del nuovo singolo, senza musica, solo il testo, che è molto seducente, accattivante. Sono molto contento perché penso che sia uno dei testi più belli che abbia mai scritto. Avete il compito di decidere il titolo e fatemi sapere. Altra cosa: una volta stabilito il titolo, partiremo con tante altre sorprese. Il capitolo 2 è solo all’inizio”. Il cantante di Amici sta incuriosendo parecchio: cos’altro si nasconde dietro a questo suo nuovo progetto realizzato assieme a Francesco Facchinetti?

Ultime notizie su Riccardo Marcuzzo di Amici

Lo abbiamo visto con un look diverso e adesso sappiamo anche parte del suo nuovo testo: “Lo fai solo per gossip, non vuoi una storia da ricordare, tu vuoi una storia da ripostare, Wi-Fi sennò non posti”. Lo ascolteremo per la prima volta ad Amici Celebrities? Nella scuola del talent show di Canale 5 è avvenuto uno scherzo che ha fatto preoccupare parecchio Giordana Angi