Amici, Riki torna su Instagram davvero: biondo e capello lungo, ma stavolta è lui. La trasformazione e il messaggio: “Ero a rifarmi la faccia, da oggi farò parlare solo la musica”

Il giochino del sosia è finito. I fan possono calmarsi e ammirare di nuovo il loro idolo. Chissà se gli piacerà con il nuovo look. Eh sì, perché Riki ha stravolto la propria immagine, presentandosi biondo e con i capelli lunghi. Stavolta però è proprio lui. Non ci sono dubbi. Il post Instagram in cui è apparso è stato immediatamente preso d’assalto dai follower che hanno piazzato una marea di like e commenti in una manciata di minuti. Naturalmente non poteva nemmeno mancare un flash di Francesco Facchinetti, manager della star sbocciata ad Amici di Maria De Filippi.

Amici, Riki torna con un look totalmente stravolto

“Scusate ero a rifarmi la faccia… però, come vedete, da oggi farò parlare solo la musica”, ha scritto Riki sotto al post che ha finalmente segnato il suo ‘reale’ ritorno sui social. “Sono felice che tu sia tornato alla tua grande passione!“, ha scherzato Facchinetti. I fan si sono divisi tra “meglio prima” e “meglio adesso”. Tanti anche coloro che si sono lasciati andare a un liberatorio “Finalmente“. Insomma, qualcuno cominciava ad averne un po’ piene le tasche del sosia. Ok la somiglianza, ma l’originale è sempre l’originale. Intanto ci si continua a chiedere l’idea di piazzare il finto Riki che cosa nasconda: soltanto operazione di marketing per presentare il grande ritorno sulle scene del cantante o c’è qualcos’altro che bolle in pentola? Magari chissà, sfruttare i ‘gemelli’ anche in futuro e non solo temporaneamente. Vedremo.

Il giallo del sosia di Riki su Instagram

Il giallo attorno a Riki si è creato nei giorni scorsi, quando dal profilo Instagram del cantante sono sparite tutte le foto. Al loro posto è arrivato il finto Riki. Subito i fan sono andati in subbuglio, cercando di capire che cosa stesse succedendo. Ora Marcuzzo, quello vero, è tornato. Buon lavoro. E avanti con la musica.