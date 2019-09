Amici, Riki si confessa: “Essere diversi è difficile, mi prendono in giro”

Ultime notizie Amici di Maria De Filippi, la confessione di Riki che lascia tutti senza parole

Un Riki completamente nuovo, quello che è apparso negli ultimi giorni su Instagram. Non è cambiato solo il suo look, ma anche il suo rapporto coi fan, ai quali ora fa delle grandi confessioni. Alcune inaspettate. Come l’ultima. Recentemente Riccardo Marcuzzo ha ricevuto un numero impressionante di insulti e solo oggi ha deciso di parlarne, sottolineando il fatto che sarà sempre così com’è, senza cambiare mai per gli altri. Il ritorno di Riki dovrà essere in grande stile, come ha fatto sapere il suo manager Francesco Facchinetti, che ha già sorpreso tutti presentando, tempo addietro, il sosia del giovane cantante.

Riccardo Marcuzzo parla della sua “diversità” e degli attacchi ricevuti per aver scelto di essere sé stesso

Cos’altro hanno in serbo Riki e Facchinetti? Quest’oggi il cantante di Amici ha spiazzato con una confessione fatta su Instagram: “Mi s…tono perché mi piacciono i fiori, l’amore e la natura. Mia mamma aveva ragione: essere diverso non è facile, ma tu segui il tuo cuore. Il titolo del primo singolo sarà Gossip!”. Sappiamo tutto sulla nuova canzone di Riccardo, e adesso anche qualcosa di più sulla sua personalità e su quello che gli è successo recentemente a seguito di alcune foto pubblicate in cui ha dei fiori.

Francesco Facchinetti scrive a Riki: ecco il suo messaggio

Francesco Facchinetti è subito intervenuto: “Sei speciale, lo sei sempre stato, piccolo Riki”. Oltre a essere il suo manager, è il suo fan numero uno. Riccardo ha fatto anche parlare per il messaggio scritto a Emma Marrone e per la sua possibile partecipazione (in qualità di ospite) ad Amici Celebrities. A proposito di questa particolare edizione del talent show: avete letto quello che ha scritto Giulia Pauselli contro gli hater?