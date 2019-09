Giulia Pauselli difende Amici Celebrities e fa un annuncio importante

Amici Celebrities, parla Giulia Pauselli: il lungo post scritto su Instagram

Nonostante debba ancora prendere il via la prima puntata di Amici Celebrities, in tanti si sono scagliati contro la nuova versione del talent show di Canale 5: non apprezzano il fatto di vedere personaggi famosi all’interno di una scuola come quella di Amici. Giulia Pauselli non è riuscita a stare in silenzio e ha difeso a spada tratta quella trasmissione per la quale lavora. Sì, anche questa volta è stata confermata nel cast di professionisti: danzerà con Chiara Giordano, Martin Castrogiovanni e non solo. Non sta più nella pelle. Questa nuova edizione di Amici la elettrizza!

Cast professionisti Amici Celebrities: Giulia Pauselli presente

Dopo lo sfogo di Filippo Bisciglia, c’è stato quello di Giulia Pauselli su Instagram. Ha cominciato col dare appuntamento a tutti i suoi fan: “Felice di annunciarvi di far parte del corpo di ballo di #amicicelebrities e che stasera andrà in onda la prima puntata, mi raccomando tutti sintonizzati su Canale 5 alle 21.10! Perché guardare Amici Celebrities? Punto primo, è un Serale diverso ma con lo stesso gusto di Amici per cui gli appassionati non possono perderlo assolutamente”.

Giulia Pauselli difende Amici Celebrities e consiglia perché conviene seguirlo

Ha poi spiegato perché bisogna seguire Amici Celebrities; consigli, i suoi, dati soprattutto a chi ha criticato senza sosta il programma senza averlo mai visto: “Per i più cinici posso dire che sarà un bello spettacolo, divertente, competitivo e leggero allo stesso momento. Qui i Vip cantano e ballano veramente mettendoci entusiasmo e voglia di mettersi in gioco pur avendo una carriera e mestieri diversi da quello canoro e tersicoreo. Terzo punto, noi ci siamo e siamo carichi d’entusiasmo, di ballare e guidare i Vip sul palco con grande responsabilità!”.

L’esperienza di Giulia Pauselli ad Amici Celebrities

Abbiamo conosciuto le anticipazioni sulla prima puntata di Amici Celebrities e anche quello che ha fatto Giordana Angi per Tiziano Ferro; ora non mancano le parole della ballerina Giulia: “Questo è uno stimolo incredibile e aumenta la difficoltà per un professionista che di solito è abituato a pensare per sé e per il gruppo e alla buona riuscita della performance, qui invece dobbiamo pensare prima alla Celebrities e poi a tutto il resto. Personalmente amo vedere le persone che non sanno ballare e cantare cimentarsi in queste forme d’arte bellissime e soprattutto vedere di giorno in giorno i loro progressi. Un grande in bocca al lupo a tutti i Vip e a tutta la famiglia di Amici e a tutti i reparti tecnici”.