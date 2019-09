Amici Celebrities anticipazioni, prima puntata tra le polemiche: gli eliminati

Anticipazioni prima puntata Amici Celebrities: Martin Castrogiovanni e Chiara Giordano eliminati

Le anticipazioni sulla prima puntata di Amici Celebrities vi sorprenderanno parecchio perché gli eliminati del 21 settembre sono stati due che ci sembravano piuttosto bravi, vale a dire Martin Castrogiovanni, che ha perso contro Filippo Bisciglia, e Chiara Giordano, che ha abbandonato dopo la sfida lanciata a Emanuele Filiberto. Siamo sicuri che già da ora le cose vi sono poco chiare, e in effetti non avete tutti i torti perché il regolamento è stato leggermente rivisto e non potete ancora sapere come si sono svolte e si svolgeranno le due manche. Ma veniamo al dunque.

Amici Celebrities anticipazioni 21 settembre: Filippo sfrutta il regolamento e si salva dall’eliminazione

In estrema sintesi, la puntata si apre sempre con una sfida che decreta un primo eliminato, e prosegue con un’altra sfida che decreta un secondo concorrente a rischio. Il regolamento quest’anno consente ai due concorrenti scelti per l’eliminazione di rifiutare il verdetto e di sfidare i colleghi che credono siano meno meritevoli di loro: ecco perché Filippo Bisciglia è riuscito a salvarsi; il conduttore di Temptation Island stava per andare a casa ma ha approfittato della possibilità concessagli per sfidare Martin Castrogiovanni che purtroppo ha perso. Il contrario è invece successo a Chiara Giordano: scelta per l’eliminazione, la concorrente ha voluto sfidare Emanuele Filiberto ma ha perso e ha dovuto abbandonare il talent show di Canale 5. Trovate qui i dettagli del regolamento.

News Amici Celebrities: Giuseppe Zeno giudice speciale della prima puntata

Il Vicolo delle News ha aggiunto ulteriori dettagli spiegando che i Blu hanno vinto la prima manche che ha visto andare al ballottaggio Filippo, Pamela e Massimiliano; la Camassa è stata salvata e a finire in sfida sono stati gli altri due, tra i quali ha vinto Massimiliano. Per quanto riguarda la seconda manche invece a rischio sono finiti Chiara, Raniero e Laura; quest’ultima è stata salvata, e Chiara ha perso contro Monaco di Lapio. Nessuna sfida tra la Giordano e Castrogiovanni: Maria ha sottolineato che ogni puntata ne usciranno due e non uno; d’altra parte il numero delle puntate è quello che è, no? La giuria? Sì, avete ragione: a Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini si è aggiunto solo per la prima puntata l’amatissimo Giuseppe Zeno. Una bella scelta, vero?