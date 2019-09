Regolamento Amici Celebrities: tutte le novità su sfide, eliminazione e riscatto

Amici Celebrities, il regolamento delle sfide della prima edizione

Il meccanismo delle sfide di Amici Celebrities è lo stesso di Amici: le due squadre si esibiscono a turno, o mandando in campo uno dei componenti o attraverso prove corali, per un certo numero di volte fino a che non vincono o perdono la manche. Le sfide sono due e alla fine di ognuna si arriva a una rosa di nomi, tre per la precisione, tra cui si deciderà l’eliminato: di questi tre nomi infatti uno sarà salvato e gli altri due saranno a rischio, visto che uno non potrà più far parte del programma. Due sfide dunque, due nomi. E no: non ne sarà eliminato solo uno ma due perché le puntate sono poche rispetto all’edizione standard.

Il ruolo della giuria e dei coach ad Amici Celebrities

Pare evidente dunque che il ruolo della giuria sarà molto importante, visto che Ornella Vanoni, Giuliano Peparini e Platinette, a cui si aggiungerà di volta in volta un giudice speciale, avranno il compito di valutare, se non sempre ma di certo non poche volte, le esibizioni di cantanti e ballerini. I coach avranno lo stesso ruolo dell’edizione standard: decideranno chi dovrà ballare o cantare cosa, e potranno anche scegliere di schierarsi contro la squadra avversaria cantando assieme a un famoso. Niente di così diverso dunque rispetto al passato.

Regolamento Amici Celebrities, le novità sull’eliminazione e la possibilità di riscatto

Assolutamente apprezzabile e decisamente diverso rispetto al passato sarà il modo in cui il concorrente potrà difendere il suo posto fino all’ultimo; Maria ha spiegato che l’eliminato potrà decidere di lanciare una sfida a uno dei colleghi che reputa meno meritevole di lui: è stato così infatti che Filippo Bisciglia si è salvato nella prima puntata, precisamente dopo aver sfidato Martin Castrogiovanni. L’idea ci piace molto perché crea dinamiche imprevedibili e risultati inattesi. Staremo a vedere se piacerà anche al pubblico e quale sarà il verdetto dello share!