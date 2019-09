Filippo Bisciglia ad Amici Celebrities, lo sfogo: “Un giorno bene uno male”

Amici Celebrities, Filippo Bisciglia tra i concorrenti della prima edizione: è nella Squadra Bianca

Filippo Bisciglia ad Amici Celebrities sarà un concorrente della Squadra Bianca, cantante per la precisione. Giordana Angi sarà il suo tutor e potrà contare sull’apporto di Filippo alla squadra per portare a casa il risultato. La prima puntata è stata registrata già ieri, ma andrà in onda stasera su Canale 5 in prima serata. Per questo, alla vigilia della prima puntata, Filippo ha scritto un bellissimo post dedicato all’avventura che sta per cominciare. In televisione, perché in realtà è già cominciata. Le sue parole hanno raccolto già numerosi commenti, non a caso Filippo Bisciglia è stato candidato sin da subito tra i probabili vincitori di Amici Celebrities. Ma veniamo a ciò che ha scritto su Instagram.

Filippo Bisciglia, lo sfogo prima di Amici Celebrities: “Un giorno sto bene e il giorno dopo sto male”

Filippo ha postato la sua foto con la felpa di Amici, poi ha scritto: “Che sensazione strana ragazzi, non so descriverla ma posso provarci. Ho sempre seguito questo programma da casa ed ora ne faccio parte ovviamente in un’altra versione, ma l’emozione è tanta”. Non solo tanta emozione, perché Filippo sta provando esattamente tutte le sensazioni e i timori di un concorrente di Amici di Maria De Filippi. Lo ha scritto nel suo post: “Capisco finalmente cosa hanno provato tutti i ragazzi che hanno vissuto questa meravigliosa esperienza… La sto vivendo a pieno e non vi nascondo che mi sto comportando come un ragazzino, faccio cose da ‘pischello’ un giorno sto bene e il giorno dopo sto male, un giorno sono sicuro di ciò che faccio e il giorno dopo penso di non esserne all’altezza, un cocktail di emozioni contrastanti tra di loro ma che sono felice di vivere”.

Filippo Bisciglia ad Amici Celebrities già a rischio: le prime anticipazioni

Filippo ha poi scritto che probabilmente è questo lo spirito giusto con cui affrontare Amici Celebrities e che non vede l’ora di iniziare. “Spero non mi si blocchi la voce per l’emozione”, ha scritto infine. Se la voce si sia bloccata o meno non lo sappiamo, ma nelle anticipazioni vi abbiamo già rivelato che Filippo è finito a rischio eliminazione. Solo grazie al nuovo regolamento è riuscito a salvarsi!