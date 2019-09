Amici Celebrities, Andreas Muller dietro le quinte e dedica d’amore

View this post on Instagram

Oggi é lunedì, la mi settimana inizia cosi: Questo momento é stato magico! Come sempre ho accettato la chiamata per far parte di Amici Celebrities , ma non avrei mai immaginato che si sarebbe creata una situazione così emozionante. Penso che il video parli da se…essermi ritrovato in quello studio in questo “ruolo” insieme al mio fratello @sebastianmelotaveira , @albertourso_official e @giordanaangi é motivo e stimolo per me di credere sempre nella determinazione e nelle persone che mi hanno dato tanto, quindi: Ringrazio Maria che ha permesso tutto questo e per le bellissime parole spese in puntata per noi. @giulianopeparini e @veronicapeparini che sono per me la fortuna più grande che l’Italia ha. E voi che mi fate sempre sentire tutto l’amore del mondo. Ci vediamo settimana prossima. Video fatto da : @veronicapeparini. Un piacere e onore seguirti sempre! Nella vita e nel lavoro, creare e sperimentare sempre! @amiciufficiale ❤️