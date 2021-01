GF Vip, Orlando-Zorzi nessun chiarimento. Lei si sfoga: “Sono stanca”

Non c’è pace nella Casa del Grande Fratello Vip e ormai neanche tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. A questo giro la cantautrice si è sfogata con Andrea Zenga dopo le ultime liti con l’influencer di Riccanza. La gieffina infatti ha spiegato al figlio del famoso ex calciatore in che direzione sta andando il rapporto con il suo partner del GF Vip che l’ha accompagnata fin dai primi mesi. E in più ha confessato di soffrire per il distacco con Tommaso.

Ma facciamo un passo indietro. La Orlando e Zorzi sono sempre stati molto uniti, fin dall’inizio dell’avventura all’interno del reality show. La loro amicizia ha fatto sognare i loro fan tanto da scatenare qualche tempo fa su Twitter e sugli altri social network un vero e proprio fenomeno virale per sostenere i loro beniamini. Si ricordi quando Francesco Oppini, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando vennero paragonati alle Trix del cartone animato di Iginio Straffi, le Winx.

Dalla nomination che però l’influencer di Riccanza ha fatto alla cantautrice le cose tra loro sono andate peggiorando. Tommaso ha fatto il nome di Stefania in confessionale per una scaramuccia. Alle delusione della Orlando tuttavia era seguito un chiarimento di entrambi. Eppure la situazione non pare migliorata. Infatti nelle ultime ore Zorzi non ha ben accolto il comportamento della gieffina. Forse un attacco di gelosia nei confronti di Dayane, con cui Tommaso aveva passato la serata e con cui pare avesse chiarito alcuni screzi.

Una cosa che non è andata giù a Stefania. E poi ancora, la nuova bomba lanciata dall’influencer secondo cui Stefania starebbe cercando di pilotare le liti con lui in modo da stare sotto i riflettori. Un gioco a cui Zorzi non si vorrebbe mai sottoporre. Ultimamente il rapporto tra la Orlando e Tommaso è dunque fatto di luci e ombre.

A questo proposito, la gieffina nelle ultime ore ha confessato ad Andrea Zenga di essere estremamente stanca psicologicamente. La Orlando, ha svelato di essere una persona molto sensibile. Pertanto è molto facile che rimugini su certe cose, soprattutto nella Casa del Grande Fratello dove non c’è possibilità di distrarsi:

“Io sono un po’ troppo sensibile, le cose mi arrivano molto potenti. Anche quelle degli altri, non solo le mie. Faccio un po’ fatica e quando sono stanca ancora di più. Se queste cose fossero successe all’inizio, le avrei affrontate in maniera molto diversa. Adesso ho meno forza. Vedo tanti ragazzi che sono più forti di me anche psicologicamente.”

Andrea Zenga ha manifestato il suo dispiacere nel vederla in questa maniera. Tuttavia, Stefania ha continuato affermando di detestare questo lato pesante di sé e di non riuscire a farsi scivolare addosso certe cose. Poi si è soffermata sul suo attuale rapporto con Tommaso. Quest’ultimo le aveva promesso che avrebbero chiarito ma non lo ha fatto.