Winx, fan GF Vip con foto delle Trix: cosa sta succedendo in rete e perché

L’edizione 2020 del Grande Fratello Vip sta riscuotendo un successo strepitoso. Tutti i fan della trasmissione, ma anche in precedenza i meno appassionati del programma, stanno seguendo passo dopo passo le avventure dei concorrenti della Casa più spiata d’Italia.

Il conduttore del programma Alfonso Signorini gongola da settimane per il successo ottenuto grazie ai suoi Vipponi e non perde mai occasione per ricordare alle celebrità quanto siano amate dal pubblico italiano. Una manifestazione chiara di ciò parte dal fenomeno, ormai virale, che si sta verificando in queste ore sui social.

Infatti, da ieri su Twitter è spuntata una nuova challenge che si è diffusa rapidamente anche su Instagram. I protagonisti sono gli stessi concorrenti del GF Vip che, a loro insaputa, sono diventati un vero e proprio cartone animato, quello delle Winx. Di che cosa si tratta? Ve lo spieghiamo noi.

Fenomeno Winx Club, il post su Twitter

Tutto è iniziato con un post di un’utente iscritta a Twitter, @martiraranans. L’appassionata spettatrice del Grande Fratello Vip, commentatrice incallita, vedendo che le fan di Dayane Mello hanno paragonato il gruppo di Adua del Vesco, Selvaggia Roma, Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta alle Winx, ha invitato i fan di Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e Stefania Orlando a mettere come foto del profilo l’immagine delle famosissime “Villains”, note per ostacolare nelle loro avventure le fatine più amate dai bambini. Sotto il post incriminato.

????È il momento di far capire qui chi comanda, siete tutti invitati al “vi facciamo vedere quanti siamo Party”????

Le Oppiners mettessero l’icon di Stormy

Le zorzine mettessero l’icon di Icy

Le Viperelle mettessero l’icon di Darcy

Così, perché noi siamo i villain che contano #gfvip pic.twitter.com/bc3bZ7hwuq — Feeling like Emily amicamia ✨ (@martiraranans) December 2, 2020

Molti utenti hanno trovato la challenge talmente divertente da condividerla e sostituire la propria foto profilo con quella del personaggio assegnato al proprio concorrente preferito. Tuttavia, non sono stati solo i followers dei Vipponi ad aderire all’iniziativa. Anche le persone più vicine ai concorrenti stessi del programma non hanno ignorato la cosa. Prima fra tutte Alba Parietti. Quest’ultima ha modificato la sua foto profilo Instagram con quella di Stormy, la Cattiva dai capelli viola del cartone animato associata al team Oppini. La mamma di Tommaso Zorzi Armanda Frassinetti si è identificata su Twitter, invece, con la preside di Alfea mentre la sorella Gaia ha accolto l’iniziativa inserendo inaspettatamente come immagine quella di Darcy, la fata con il potere dell’ipnosi e della magia occulta, che fa parte del team Orlando.

Anche chi si occupa dei profili Instagram di Francesco Oppini, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ha provveduto a cambiare le loro foto, sostenendo l’iniziativa della ragazza. È la stessa utente @martiraranans, ormai diventata celebre su Twitter, a condividere sulla sua bacheca l’obiettivo raggiunto. E come si può notare sempre più persone vicine ai Vipponi stanno aderendo alla challenge, tra cui Simone Gianlorenzi marito della Orlando, Cristina Tomasini fidanzata di Oppini e Lazzaro Fantasia, talent manager di Tommaso Zorzi.

Infine, sul web è pieno di nuove sigle ispirate al cartone animato delle Winx. Sono fotomontaggi in cui le facce dei protagonisti sono state sostituite con quelle dei Vipponi coinvolti nella challenge. Ed è già delirio fra i fan. Infatti, non è mancato l’appello, seppur ironico, al Grande Fratello da parte del web: cambiare la sigla del programma con una di quelle ideate dai fan.