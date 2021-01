Parla Zorzi: pesanti ombre su Stefania Orlando. Liti pilotate, il retroscena

Scoppia la lite tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando al GF Vip, ma c’è l’ombra che possa essere stata ‘pilotata’ dalla stessa showgirl. Dunque vengono gettate ombre sul suo atteggiamento. E stavolta a metterla sul banco degli imputati non è stata una voce ‘rivale’ nel contesto della Casa più spiata d’Italia, bensì Zorzi medesimo, suo amico, che ha raccontato un retroscena che farà senza dubbio discutere.

Ma si proceda con ordine: nella serata di ieri l’influencer milanese ha danzato con Dayane Mello. La modella brasiliana sia con Zorzi che con la Orlando ha avuto pesanti attriti durante il percorso nel reality Mediaset. Per questo Stefania ha storto non poco il naso notando il riavvicinamento di Tommaso alla sudamericana, innescando un battibecco con lui.

Finita qui? Un normale qui pro quo e tutto risolto? Assolutamente no, perché l’ex Riccanza ha poi sganciato la bomba parlando con Cecilia Capriotti che a sua volta gli ha raccontato un episodio simile che l’ha coinvolta sempre con Stefania. Di cosa si tratta? Che cosa è sfuggito ai telespettatori? Ecco le parole inaspettate di Tommy:

“Io non lo avrei mai detto se non fosse successa quella cosa lì. Mi è però venuto un dubbio. Perché lei (Stefania, ndr) quando c’è stata la prova di canto e avevano appena mandato la clip del litigio tra me e lei, stava cantando Mario e mi fa: ‘Ti va se questa settimana facciamo finta di litigare?’. Io le ho detto che quando litigo con lei ci rimango male davvero. Ma dopo mezzora mi ha detto: ‘Quella cosa che ti ho detto prima lascia perdere, non ti preoccupare’”.

Quindi? La Orlando ha cercato di pilotare di proposito una lite? Nel qual caso viene da chiedersi: perché? Che abbia voluto creare attenzione attorno a sé per avere visibilità? A corroborare tale scenario è stata anche la Capriotti, che durante le confidenze con Zorzi lo ha informato che Stefania le ha fatto una richiesta molto analoga. “Te lo giuro su Dio”, ha chiosato Cecilia, certa che la Orlando le abbia fatto pure a lei una proposta identica a quella illustrata a Tommaso:

Da quanto emerso trovano ora un significato anche le esternazioni che Tommaso ha rivolto a Stefania qualche giorno fa, in modo alquanto polemico, con il classico fare di chi sa di alcuni scheletri nell’armadio altrui, ma che non vuole tirarli fuori (“So cosa stai facendo adesso, non mi far parlare se no parlo…”). Le dichiarazioni sono giunte dopo che la Orlando aveva pungolato Zorzi e si stava accendendo una discussione. Evidentemente l‘influencer aveva ‘mangiato la foglia’, tutta intera verrebbe da dire, e non aveva voluto stare al gioco: