Francesco Oppini ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Radio. Giada Di Miceli lo ha voluto ospite nella sua trasmissione Non succederà più per parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip, e non solo. Prima di tutto Francesco ha spiegato che non è stato facile decidere di non proseguire dopo tre mesi nella Casa. Ha detto di avere dei piccolissimi sensi di colpa, ma non ha potuto fare altrimenti perché aveva degli impegni nella vita reale ad attenderlo. Nel percorso al GF Vip ha vissuto diverse fasi e verso la fine sono emerse delle angosce dovute al suo passato che lo hanno portato a vivere il gioco non serenamente, perché non aveva le distrazioni che invece ha nella vita. Motivi che aveva già ampiamente spiegato nei giorni in cui ha deciso di non proseguire.

Dopo questa introduzione, Giada ha parlato di Tommaso Zorzi e del suo essersi innamorato. Oppini ha ripetuto ciò che ha già detto altre volte su Tommaso: “C’è una grandissima amicizia, è la persona che più in assoluto mi ha stupito, insieme a Elisabetta. Mi ha lasciato il segno”. Ha nuovamente elogiato la sua sensibilità e lo ha definito ancora una volta un genio, è sicuro che Zorzi ha un grande futuro davanti a sé. “Per lui provo un bene profondo di amicizia, che poi un’amicizia quando è vera è una sorta di amore. Ovvio che non è un amore fisico”. Ha ricordato anche i momenti con Stefania Orlando e Andrea Zelletta in particolare. Come ha reagito la fidanzata Cristina alla dichiarazione di Tommaso? “A Cristina piace moltissimo Tommaso, tifa per lui e pochissimi altri. Tommaso è una persona che lei vuole conoscere. No, non si è ingelosita. Non per Tommaso”.

Ma allora di chi è stata gelosa Cristina? Nei primi periodi c’è stato qualcosa che le ha dato fastidio dell’amicizia con Dayane Mello, perché lei è molto fisica e Francesco di è lasciato trasportare. Lui non immaginando minimamente ciò che arrivava fuori. In tanti in effetti pensavano che ci fosse di più tra Dayane e Francesco, ma così non era. Ha però precisato ancora una volta che Dayane è una bellissima ragazza ma non è la sua compagna di vita ideale. Dopo essere uscito dalla Casa ha visto che la Mello ha avuto dei comportamenti con più persona e sempre uguali, in amicizia, per poi voltare le spalle. Quello di cui la modella viene accusata un po’ da tutti ormai. A Francesco c’è una cosa in particolare che non tollera di Dayane:

“Il fatto di essere incoerente. Non è questione di cattiveria, ma di incoerenza. Probabilmente non è una strategia ma un modo di comportarsi che lei ha di suo. Non penso sia una stratega. No, non è falsa: è incoerente”.

Lui ovviamente fa il tifo per Tommaso, ma ha a cuore anche Stefania, Andrea e Pierpaolo. Si stupirebbe della vittoria di Dayane, avendo vissuto la Casa. A colpirlo è stato in particolare il cambiare idea in pochissimi minuti nella puntata in cui hanno deciso se proseguire o meno. Dayane in quella occasione ha effettivamente cambiato idea in poco tempo, dopo una telefonata con la mamma di Stefano Sala in confessionale. Cinque minuti prima voleva tornare dalla figlia disperatamente, o quasi, e dopo invece era pronta ad andare avanti per altri due mesi. Cosa pensa invece del rapporto tra Rosalinda e Dayane? Non pensa ci sia un amore fra le due, ma solo amicizia:

“Rosalinda è molto legata a Dayane, ci ha creduto in questa amicizia. Io ho visto il modo di comportarsi di Dayane un po’ a giro, nelle amicizie è stata così fino a quando si stufava. Alti e bassi li ha avuti con tutti. E lo ha fatto con la sua migliore amica, l’ha pugnalata alle spalle”.

A proposito dei baci a stampo che ci sono stati tra Dayane e Rosalinda, Francesco ha escluso che possa esserci un sentimento romantico alla base o un’infatuazione. Anzi pensa sia una cosa nata a favore di camera, per avere la famosa clip e un appoggio nella Casa. Francesco si è ritrovato poi a parlare del fidanzato di Rosalinda, Giuliano, che secondo lui è un ragazzo per bene e davvero innamorato di Rosalinda. Non ha idea però di come abbia reagito Giuliano al rapporto della sua fidanzata con Dayane:

“Non lo so, sono sincero. Ho visto che lui si è messo un attimo in disparte. […] Rosalinda è una brava ragazza, molto sensibile. Da una come Dayane puoi farti trarre in inganno. Ma non perché Dayane sia una vipera o cattiva, attenzione, però ha un’esperienza e un background tale da, un’infanzia difficile perché ha avuto un passato difficilissimo e non va mai dimenticato”.

Francesco Oppini parla di Antonella Elia e del rapporto tra Giulia e Pierpaolo

Antonella Elia ha avuto delle parole non molto carine su Francesco nei mesi scorsi. Ebbene, secondo Oppini l’opinionista è andata troppe volte sul personale. Sa bene che è un ruolo che deve disturbare gli equilibri dei concorrenti, ma potrebbe farlo senza andare sul personale. Dovrebbe insomma rimanere più sulle dinamiche del gioco e non toccare la vita che c’è fuori dei vari concorrenti. Parlare insomma di ciò che succede nella Casa senza andare sul personale. A lui non piace il modo di fare l’opinionista della Elia, ma in studio hanno un rapporto normale e tranquillo. Cosa pensa invece della storia nata tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi?

“Pierpaolo è il classico bravo ragazzo. Probabilmente aveva voglia di farsi la storia nella Casa, che non c’è niente di male. Può essere una strategia, un modo di fare o di vivere, per carità ci mancherebbe. Sono molto amico di Elisabetta, e spero di diventare molto amico di Pierpaolo, e mi è dispiaciuto vedere dei copia e incolla fatti prima con Elisabetta e poi con Giulia. Anche perché poi sono avvenuti in momenti in cui era confuso per Ariadna, la madre di suo figlio”.

Non crede molto al vociferare su Giulia e Alessio Romagnoli, a proposito delle urla fuori dalla Casa. In generale tende a non credere ai chiacchiericci, ha lasciato intendere. Non conosce abbastanza Giulia, l’ha definita una persona “mondana” quindi insomma potrebbe aver conosciuto Romagnoli, e infatti Giulia ha ammesso di averlo conosciuto. Tuttavia Francesco ha precisato di non potersi esprimere su questo gossip né in un senso né in un altro proprio perché non ha le basi per farlo. Tra Elisabetta e Giulia lui preferisce Elisabetta, non in relazione a Pierpaolo, perché sono amici, mentre con Giulia non è esploso un feeling particolare al punto da volerla frequentare fuori dalla Casa. Nonostante ciò pensa che non ci sarebbe mai stata una storia dentro la Casa tra Elisabetta e Pierpaolo.

Il suo podio del GF Vip 5 è questo: Tommaso Zorzi primo, Stefania Orlando seconda e Andrea Zelletta terzo. Un podio largamente condiviso dal pubblico, anche se Dayane visti i voti dal Brasile, che arrivano massicci e costanti, potrebbero soffiare la vittoria a Tommaso e Stefania. Infine, a proposito di Tiki Taka Francesco ha detto: “Non ancora, per adesso faccio il commentatore per 7 Gold. Mi piacerebbe farlo”.