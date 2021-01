GF Vip, urla: “Giulia è fidanzata”. Caos in Casa, Pretelli vuole spiegazioni

Colpo di scena nel placido pomeriggio odierno della Casa del Grande Fratello Vip. Da fuori dalle mura della dimora di Cinecittà si è palesato qualcuno con un megafono che ha cominciato ad urlare a squarciagola sostenendo che Giulia Salemi abbia un fidanzato fuori dal gioco, un tale Alessio, di professione calciatore. Inutile dire che il fatto ha destabilizzato la diretta interessata, ma anche il suo nuovo compagno, Pierpaolo Pretelli che ha chiesto spiegazioni su quanto sentito. A mettersi di mezzo anche Tommaso Zorzi che ha pungolato l’amica, dopo che questa si è lamentata di non trovare pace.

La voce al megafono (chiaramente femminile), dopo aver lanciato la bomba, tutta da valutare, ha inoltre detto, rivolgendosi all’ex velino di Striscia la Notizia che dovrebbe insistere con la Gregoraci: “Devi capire che Elisabetta non ha nessuno fuori. Ca…o lo capisci che Giulia sta con te solo per il gioco?“. Dopo l’incursione della donna Zorzi, Cecilia Capriotti e Pretelli, che hanno sentito tutto, si sono precipitati dalla Salemi che si trovava in camera, per avere delucidazioni.

L’influencer si è sfogata con una risata, smentendo il tutto: “Non conosco nessun Alessio. Ma ti pare?”. Pierpaolo ha comunque voluto vederci chiaro, invitandola a non sorridere della vicenda: “Non c’è niente da ridere, lo conosci? Magari è qualcuno che frequentavi?”. Salemi non ha cambiato atteggiamento, facendosi altre risate e negando di aver mai intrattenuto rapporti con un tale Alessio calciatore.

Finita qui? Assolutamente no, in quanto Giulia si è poi diretta in giardino ascoltando le ultime esternazioni della donna al megafono. Quindi ha cambiato registro, sbottando: “Ma quale ca…o di Alessio. Qui parte una denuncia o diffida che non finisce più!”. Gli altri inquilini le hanno consigliato di sbollire. Stefania Orlando ha pensato che magari si trattasse di qualche nostalgico del sogno ‘Gregorelli’. Non Zorzi, che ha messo del pepe all’episodio con una dichiarazione tranchant: “Impossibile che si siano inventate tutto di sana pianta!”.

Quindi Pretelli è nuovamente intervenuto dicendo di aver fiducia nell’italo-persiana ma al contempo di aver avuto dei tentennamenti. A questo punto la Salemi si è lamentata per essere sempre attaccata, innescando la corrosiva ironia di Zorzi : “Tu hai scambiato il GF per Tinder“. Cala il sipario!

GF Vip Giulia e Pierpaolo in love

Negli ultimi giorni i due concorrenti hanno legato sempre più. A oggi sono una coppia a tutti gli effetti, almeno ufficialmente. Gli affezionati al reality sono divisi sulla loro storia: c’è chi crede che sia un escamotage per arrivare in finale e chi invece pensa che i loro sentimenti siano genuini. Chissà dove sta la verità…