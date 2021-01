GF Vip Giulia: i discorsi per Pier e Monte sono uguali, il confronto stupisce

La coppia appena sbocciata nel reality ha provocato diversi effetti déjà vu. Motivo? Ecco il raffronto tra le parole pronunciate dalla Salemi per Monte e quelle per l’ex velino

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono davvero innamorati? Per qualcuno si, per altri no. Per i primi la storia è romantica e passionale, per i secondi è un déjà vu già visto e sentito. E a titolo di cronaca l’effetto ‘ripetizione’ non è del tutto campato in aria, se si accostano le parole che l’influencer diceva circa un anno di mezzo fa a Francesco Monte a quelle che oggi sussurra all’ex velino di Striscia la Notizia. Il ‘copione’, al di là che sia recitato o spontaneo, è simile se non per certi tratti identico. Anche il discorso sulla crescita personale e sul fatto della maturazione da ragazza a donna, la Salemi l’aveva già snocciolato pari pari proprio alla conclusione del GF Vip 3. Ora si è alla quinta edizione e lo spartito è il medesimo.

Nelle scorse ore Giulia ha dichiarato a Pierpaolo che pensa “di essere molto matura” per la sua età. “Sono cresciuta in fretta, sono diventata presto donna. Oggi non affronto più la vita come una mocciosa”, ha aggiunto l’italo-persiana. Poi ha raccontato che le sue priorità stanno mutando e adesso, a differenza del passato, sente il bisogno di mettere delle “basi dal punto di vista affettivo”. Pretelli è apparso entusiasta delle parole della ragazza.

Poco prima a Zelletta, Giulia ha narrato che la scintilla con Pretelli ormai è scoccata: “Sono in procinto, sono sulla strada per innamorarmi”. Qualche giorno fa, quando ancora sosteneva di essere combattuta sul lasciarsi andare o meno con l’ex velino, sussurrava anche che il suo cuore aveva ripreso a battere come non faceva da tempo.

E parlando della storia con Monte a caldo cosa diceva Giulia? Queste le parole che l’influencer usava poco dopo l’esperienza al GF Vip 3: “Ho provato un sentimento forte che non provavo da anni”. E ancora: “Ho messo da parte l’orgoglio inutile e mi sono messa in gioco credendo fino all’ultimo che le favole esistono e che bisogna lottare per il lieto fine che ognuno di noi merita”.

Anche all’epoca spuntò il tema famiglia e ipotesi figlio. In un’intervista rilasciata a Diva e Donna, alla domanda diretta se potesse eventualmente avere un frutto d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne, così rispondeva: “Un piccolo Monte mi piacerebbe moltissimo, e poi nella vita il mio motto è “mai dire mai”, stiamo a vedere cosa succederà”.

Insomma, poco c’è da dire sul fatto che lo spartito di Giulia sia piuttosto simile a quello ascoltato tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. Resta da capire se tutto sia spontaneo oppure se, come insinuano le malelingue, sia in parte recitato. Attenzione però al detto “A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca” (Cit Giulio Andreotti). Tempo al tempo e le carte saranno svelate.