GF Vip opinioniste via in blocco: i 4 nomi emersi, bufale e verità

Continua ad esserci molto chiacchiericcio attorno ai papabili opinionisti della prossima edizione del Grande Fratello Vip che, a quanto pare, sarà pure un po’ Nip (il format subirà una mutazione profonda). Si parta dalle certezze, anzi dalla certezza: alla guida del reality ci sarà di nuovo Alfonso Signorini. E questo è sicuro; poi ci sono parecchi punti interrogativi. Che fine faranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti? L’imprenditrice pare che sia fuori dai giochi, ma attenzione perché pure lo scorso anno era stato detto che sarebbe stata sostituita e invece sanno tutti come è andata a finire. C’è poi la cantante che, a quanto sembra, ha firmato un contratto per due anni con Mediaset. Tuttavia, di recente, è emerso che si starebbe pensando di trovarle una collocazione diversa rispetto al GF Vip (in effetti non ha brillato lo scorso anno). Morale della favola? Salvo colpi di scena le due opinioniste dell’ultima stagione dovrebbero andarsene in blocco.

Seguendo tale narrativa, sono emersi nei giorni scorsi 4 nomi di papabili sostituti pronti a subentrare. Qualche nome tra quelli trapelati potrebbe davvero andare a sedersi al fianco di Alfonso Signorini, altri assolutamente no. Dunque questi ultimi li si può mettere nella categoria bufale. Si parta dagli improbabili.

Dagospia ha sussurrato che Signorini starebbe spingendo per avere Malgioglio e Amanda Lear. Sul paroliere le possibilità sono praticamente nulle: essendo stato riconfermato a Tale e Quale Show di Carlo Conti non si capisce bene come possa fare l’opinionista al GF Vip. E Amanda Lear? Altra operazione che pare più una sparata piuttosto che un qualcosa di concreto: si rischierebbe un “Orietta Berti bis”, vale a dire avere in studio un nome di peso ma che fatica a restare al passo con i ritmi della trasmissione.

TvBlog ha fatto germogliare il nome di Emanuele Filiberto di Savoia. Potrebbe essere una buona idea: il principe già ad Amici ha dimostrato di essere puntuale e preciso. Al momento è ‘svincolato’ e quindi chissà che qualcosa si muova per davvero su tale fronte.

Infine c’è il nome piùpapabile di tutti che non è proprio una novità: quello di Giulia Salemi. Lo scorso anno se l’è cavata benissimo a misurare il sentiment dei social, una promozione sarebbe meritata. L’influencer, di recente, ha parlato conil quotidiano La Stampa spiegando di non aver alcun contratto con Mediaset per ora, ma di essere disponibile. Fuor di dubbio che se Signorini le proponesse la sedia da opinionista, accetterebbe in un amen. E se la soluzione la si ha in casa, perché avventurarsi a cercare altrove?