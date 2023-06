GF Vip, retroscena: Berti sostituita da un ex giudice di Amici, chi è

Aria di grandi cambiamenti quella che si respira ultimamente nel quartier generale di Mediaset. Sembra quasi che la Rete del Biscione stia seguendo le orme di mamma Rai e che quindi si appresti a un’era di grandi novità. La prima potrebbe riguardare proprio i reality show. A quanto pare nei piani dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ci sarebbe la volontà di ridimensionare l’aura “trash” che ormai caratterizza programmi come il GF e l’Isola dei Famosi. Stando a un retroscena divulgato da TvBlog nel scorse ore, potrebbe essere proprio il reality show condotto da Alfonso Signorini il primo a subire dei grandi cambiamenti.

Nuova veste per il GF: addio Bruganelli e Berti

A quanto pare, al timone del più che rodato reality show di Canale 5 resterà sempre Alfonso Signorini. La prima novità invece, già confermata, riguarda la tipologia di ospiti della casa di Cinecittà: per la prossima edizione infatti ci sarà un mix di concorrenti famosi e nip a popolare l’abitazione più spiata d’Italia. Per quanto riguarda invece gli ospiti in studio e gli opinionisti è ormai certo l’addio di Sonia Bruganelli al programma. D’altronde l’ex moglie di Paolo Bonolis si era sempre dimostrata poco incline a una terza partecipazione al reality in qualità di opinionista, perciò la notizia della sua sostituzione non ha destato particolare sorpresa nei telespettatori.

Tutt’altro discorso invece per Orietta Berti, che più volte era stata data per certa per la prossima edizione del reality show. A quanto pare però, stando a quanto riportato da TvBlog, la sua presenza non convincerebbe del tutto il conduttore che sarebbe rimasto un po’ deluso dalla partecipazione della cantante alla scorsa edizione del Grande Fratello. Orietta Berti però avrebbe firmato un contratto biennale con Mediaset e quindi, per questo motivo, potrebbe essere spostata in un altro programma.

Emanuele Filiberto come nuovo opinionista al GF

Per un opinionista che se ne va, ce n’è uno che arriva. Ecco quindi che negli ultimi giorni hanno iniziato a “materializzarsi” i primi nomi sul possibile sostituto di Orietta Berti in qualità di opinionista del GF. Al momento il nome più quotato sarebbe quello di Emanuele Filiberto.

Il Principe parrebbe essere la figura più adatta al ruolo in questo momento in quanto vanterebbe diverse esperienze televisive nell’ambito di talent e reality. Come in molti ricorderanno nel 2009 trionfò a Ballando con le Stelle mentre nel 2012 condusse la primissima edizione di Pechino Express. Infine tornò ad Amici, in qualità giurato, nelle edizioni del 2021 e 2022.