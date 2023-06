Bonolis e Bruganelli annunciano la separazione: “Cosa si è rotto”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati. Questa volta non si tratta di un’indiscrezione, bensì di un annuncio vero e proprio. Infatti, la coppia ha deciso di parlare pubblicamente spiegando come stanno attualmente le cose. Attraverso una lunga intervista per Vanity Fair, Paolo e Sonia hanno ammesso di essersi lasciati. Per loro rappresenta l’epilogo della loro storia d’amore, ma anche l’inizio di un’altra vita insieme.

Quando le è stato chiesto da quanto tempo sono separati, Bruganelli ha preferito non dare una risposta vera e propria. Infatti, secondo la produttrice televisiva non si tratta di date e tempo. A questo punto, Sonia ha voluto fare delle precisazioni sulla sua separazione con Bonolis:

“Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti”

Ma non è detto che in un futuro possano arrivare terze persone a far parte della vita di entrambi. Paolo Bonolis ha sottolineato questo: “Magari poi arrivano…”. A quel punto, giustamente, non sarebbero più amanti. Sonia ci ha tenuto a precisare che per i loro figli resteranno comunque mamma e papà, senza alcun cambiamento. “Manca solo il rapporto fisico”, ha spiegato Bruganelli. “Si può fare anche quando ci si separa”, ha poi affermato Bruganelli, anche se Bonolis ha aggiunto che “sarebbe diverso”.

A spiegare cosa è accaduto ci ha pensato proprio il conduttore di Avanti un altro, facendo capire che la decisione finale è arrivata da Sonia. Infatti, Bruganelli nel tempo si sarebbe resa conto che ormai qualcosa non funzionava più nel loro rapporto. Ecco le parole di Bonolis:

“Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere. Con un briciolo di civiltà e di buona coscienza si accoglie il cambiamento. Le cose accadono, l’importante è andare avanti perché non si può tornare indietro. Ero dispiaciuto, ovvio. Però non è pensabile che la vita degli altri debba per forza corrispondere sotto ogni aspetto alla tua”

Bonolis è riuscito a comprendere che Sonia aveva preso “altre traiettorie” e aveva ormai “altri obiettivi”. Per il conduttore di Canale 5 non è stato facile accettare la scelta di Bruganelli. Nel corso dell’intervista, la produttrice televisiva ha fatto presente che queste cose non gliele aveva mai dette. Invece, il conduttore ha sottolineato di averlo fatto e ha aggiunto che in questi casi “proseguire può essere peggio che interrompere”.

A questo punto, a parlare ci ha pensato direttamente Sonia Bruganelli, la quale ha rivelato nel dettaglio cosa ha provato quando ha capito che il rapporto di coppia era ormai arrivato a una conclusione.

“Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente. Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati: i figli e il futuro

I figli di Bonolis e Sonia non si sono accorti di ciò che stava accadendo. Questo perché per tutti loro il conduttore ha continuato a essere “un padre e un marito meraviglioso”. Ed è proprio questo ciò che ha sempre colpito Sonia: “La libertà che non ha mai tolto agli altri”. Ciò che potrebbe colpire i figli sono, invece, secondo Paolo e Sonia le voci delle persone esterne.

E si è arrivati così a parlare dell’indiscrezione lanciata da Dagospia ad aprile scorso sulla separazione di Bonolis e Bruganelli. Hanno deciso di smentire la notizia per riprendersi ciò che era solo loro in quel momento. “Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire”, ha sottolineato Sonia.

Bonolis ha concordato con lei, ammettendo che questa è appunto una notizia che avrebbero voluto dare loro per premi. “Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli”, ha aggiunto il conduttore di Ciao Darwin. Detto ciò, entrambi hanno confermato che non ci saranno lotte in tribunali, tra avvocati e pagamenti di alimenti.

“Niente di tutto questo”, ha dichiarato Sonia, facendo intendere che la loro è una separazione pacifica. D’altronde si sono ritrovati a parlare per la prima volta della rottura insieme, con serenità. Per quanto riguarda le case separate in cui vivono, di cui aveva parlato la stessa Bruganelli nel 2022, lei ha ammesso di non escludere il fatto che potrebbero tornare a vivere un giorno sotto lo stesso tetto.

Ironicamente Sonia ha così chiesto al conduttore: “Quindi se torno di trovo occupato?”. Bonolis ha qualche dubbio al riguardo: “È probabile, ma tu bussa lo stesso”. Ciò che si augura è che tra loro non ci sia gelosia. Sonia, invece, ha confessato che potrebbe non essere gelosa di una più giovare e attraente di lei. Questo perché sente che certe cose di Paolo saranno sue per sempre.

Entrambi ricordano ancora il primo bacio, ma l’ultimo bacio passionale no. Ecco cosa ha dichiarato al riguardo Bruganelli: “Ci salutiamo e ci diamo il buongiorno baciandoci ancora adesso. L’ultimo bacio passionale, però, non me lo ricordo”. Mentre il momento più bello vissuto insieme è legato alla nascita dei loro tre figli.

Infine, Paolo e Sonia hanno parlato anche del discusso divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti. È stato chiesto loro come si finisce a non discutere per borse e Rolez. “Ho le mie borse e i miei Rolex”, ha risposta semplicemente Bruganelli. “Preferisco altre cose nella vita”, ha invece concluso Bonolis.

Paolo Bonolis e l’addio alla TV

Bonolis è ormai pronto a lasciare la televisione. Ancora una volta, ha ribadito che non lavorerà ancora a lungo, dopo ben 44 anni di carriera. “Voglio dare al futuro un sapore diverso rispetto a quello che ho vissuto fino a ora”, ha spiegato il conduttore di Avanti un altro. Oggi ha svelato che probabilmente continuerà a fare il conduttore “per un altro paio di anni”.

E c’è chi ha parlato di un suo eventuale ritorno in Rai al posto di Fabio Fazio, che ha appena lasciato la TV di Stato con il suo Che tempo che fa.

“Fabio è un bravissimo professionista, ma non c’entro niente con lui. Ha fatto Che tempo che fa, una trasmissione molto bella. Mi sono tolto quella soddisfazione con Il senso della vita. Non bisogna percorrere i sentieri altrui: ognuno segue il proprio, anche perché alla fine i sentieri finiscono sempre da qualche parte”

Sonia Bruganelli continuerà a fare la produttrice televisiva e se dovesse arrivare una proposta divertente valuterà.