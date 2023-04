Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati? Interviene la coppia

AGGIORNAMENTO: Sonia Bruganelli e Bonolis hanno smentito Dagospia pubblicando un video denso di sarcasmo su Instagram

Scoop a vuoto di Dagospia. La testata diretta da Roberto D’Agostino, la stessa che fece detonare l’affaire della fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha assicurato che è arrivata al capolinea anche la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l’amore ma non la stima e l’affetto: questo si legge sul portale che ha aggiunto che la coppia ha passato le vacanze di Pasqua insieme al mare ma che ha ormai preso la decisione di allontanarsi. Peccato che le cose pare che stiano in modo assai differente, come appunto riferito dai diretti interessati.

Dagospia aveva anche rivelato i presunti passi comunicativi che Bonolis e la Bruganelli avrebbero fatto per annunciare la fine del loro legame: la comunicazione ufficiale della loro rottura, ha scritto il portale esperto di retroscena tv, sarebbe dovuta arrivare a Verissimo da Silvia Toffanin nel fine settimana. Pure in questo frangente è giunta una secca smentita con la Bruganelli che, con un tweet, ha sì detto che andrà nel salotto televisivo ma con la figlia Adele e non con Bonolis.

Da mesi Sonia Bruganelli rilascia dichiarazioni ambigue circa il suo matrimonio. Da un lato ha sempre affermato in tutte le salse di avere un’infinita stima e di provare un profondo sentimento per il marito, dall’altro ha più volte usato parole che hanno innescato in qualche modo dubbi sulla sua love story.

Fece molto rumore anche la vicenda, raccontata sempre dalla produttrice televisiva, che lei e il marito avevano scelto di abitare in case separate nella Capitale. In realtà, come ben spiegato da Bonolis in un secondo momento e in diversi frangenti, non è che avessero deciso di dimorare lontani: semplicemente la coppia aveva acquistato un appartamento adiacente a quello in cui già abitava a Roma, così da poter godere di maggiore spazio.