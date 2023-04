Paolo Bonolis è sbarcato a Felicissima Sera e si è preso la scena. Il conduttore romano, a un certo punto dell’ospitata, ha lasciato tutti di sasso annunciando che ha intenzione di ritirarsi dalla tv tra un paio d’anni. Quando Pio e Amedeo gli hanno chiesto fino a quando pensa di lavorare, ha risposto in modo serio: “Penso che tra due anni basta, poi ci sarà un’altra vita in cui divertirmi ancora di più”. Le dichiarazioni del timoniere di Ciao Darwin non sono ovviamente passate inosservate e subito in rete parecchi utenti hanno iniziato a commentare la questione, augurandosi che il presentatore capitolino possa cambiare idea.

Laddove dovesse davvero lasciare il palcoscenico televisivo, chi sarà il suo successore? Questa la seconda domanda posta dai due comici foggiani. A questo punto Bonolis ha cominciato a ironizzare sul metodo di conduzione visto al Grande Fratello Vip che, come è noto, è guidato da Alfonso Signorini. L’istrione romano si è alzato in piedi. “Perché ti alzi?”, hanno chiesto Pio e Amedeo. “Facciamo come al GF Vip e in tutte le altre trasmissioni… Nelle nuove trasmissioni si scrive meno perché aspettano 6 ore il responso”, la battuta di Bonolis tanto tagliente quanto veritiera (in alcuni programmi le attese sono davvero snervanti e stucchevoli)

“Qual è il conduttore tv che prenderà il mio posto è…”, ha scandito sempre Bonolis salvo poi fermarsi e domandare una fantomatica “busta“, spernacchiando sempre al Grande Fratello Vip in cui c’è appunto il rituale della “busta”. Pio e Amedeo hanno inoltre chiesto un paio di curiosità private al conduttore. Naturalmente hanno voluto sapere dei dettagli relativi alla sua vita matrimoniale con Sonia Bruganelli.

“Davvero vivete in due case separate?”, la domanda dei comici. Il volto di Avanti un altro è tornato a spiegare che semplicemente ha acquistato l’appartamento adiacente a quello che già aveva e che sta unendo le due abitazioni. “Con tua moglie fate ancora bim bum bam?”, un’altra domanda a bruciapelo di Amedeo Grieco. Bonolis ha riso beffardamente ed ha risposto che “sì”, fa ancora “bim bum bam” con la compagna. Amen!