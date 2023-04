In un’intervista rilasciata a La Repubblica Paolo Bonolis ha parlato del suo appartamento, quello in cui trascorre gran parte delle sue giornate in perfetta solitudine. Il rifugio del conduttore Mediaset è uno splendido appartamento sul lungotevere Flaminio che si affaccia sul Tevere con vista Cupolone.

“È un luogo protetto dove pensare, lavorare in tranquillità. Un posto dove stare da solo. Non perché non abbia voglia degli altri, ma perché in una professione fatta di pare, con tanto rumore, è importante ritrovare anche il silenzio”, ha spiegato il marito di Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis ha poi aggiunto:

“Qui mi sono costruito il mio mondo. La casa di famiglia è a Ponte Milvio ed è il punto di partenza e di ritorno di ogni mia giornata. Ma è sempre affollatissima: figli, amici dei figli, nipoti quando sono in Italia, personale di servizio. A volte mi sembra di essere un portiere d’albergo. Per questo mia moglie Sonia si è creata uno spazio dedicato a lei sullo stesso pianerottolo di casa e io vengo qui: una stazione intermedia tra lavoro e famiglia”

Nella casa di Paolo Bonolis tante le fotografie alle pareti: reportage dei suoi viaggi, l’immagine dello scomparso scalatore Walter Bonatti, suo grande amico, e una foto in bianco e nero, appesa dietro la scrivania, che ritrae Bonolis con Sonia Bruganelli e i loro tre figli.

C’è inoltre il disco d’oro regalatogli dai Queen e il ritratto di Jim Morrison dei Doors. Senza dimenticare le prime pagine della Gazzetta Sportiva del 2010 nell’anno del triplete dell’Inter, squadra del cuore di Paolino. Tutte autografate dall’ex presidente del club Massimo Moratti.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli vivono in case separate

Nessun divorzio in vista tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. La scelta di vivere in case separate è dipesa dalla voglia di avere i propri spazi senza alcuna interferenza. I due, come ribadito in più di un’intervista, non stanno vivendo alcun momento di crisi.

Sposati dal 2002, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono genitori di tre figli: Silvia, Davide (piccolo calciatore in carriera) e Adele. Il presentatore è in più padre di Stefano e Martina, nati dal precedente matrimonio con la psicologa americana Diane Zoeller. I due hanno reso nonni Sonia e Paolo di due nipoti: Theodor e Sebastiano.

Una famiglia allargata che funziona alla perfezione nonostante le distanze: gli eredi più grandi di Paolo Bonolis vivono infatti in America. Sonia Bruganelli ha però assicurato che resterà sempre nella loro vita anche in caso di una eventuale separazione dal marito.

Come sta la figlia malata di Bonolis e Sonia Bruganelli

Tante gioie ma anche altrettanti dolori nella vita matrimoniale di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Più volte la coppia ha parlato pubblicamente dei problemi della figlia Silvia. Appena nata la piccola soffriva di una cardiopatia grave ed è stata operata subito dopo il parto. A causa di un’ipossia sopravvenuta a sette giorni dall’intervento, la primogenita del conduttore e dell’opinionista del Grande Fratello Vip ha riportato dei danni permanenti alle sue capacità motorie e la sua giovane vita è fatta di conquiste quotidiane.

Silvia Bonolis oggi sta bene, ha venti anni – è nata nel 2003 – e ha deciso di darsi da fare nella SDL, l’agenzia di casting che la madre Sonia Bruganelli ha aperto nel 2005 insieme al noto manager dei Vip Lucio Presta. Quest’ultimo – che va ricordato è pure il marito di Paola Perego – tre anni fa ha ceduto le sue quote della società a Paolo Bonolis.

La SDL si occupa di fare casting per diversi programmi tv, tra i quali Ciao Darwin e Avanti un altro portati al successo da Paolo Bonolis su Canale 5. Di recente la Bruganelli ha scelto Sophie Codegoni per il ruolo di Bonas nel game show di Mediaset.