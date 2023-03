Alla finale del Grande Fratello Vip 7, l’edizione più “monster” della storia del reality, manca ormai davvero pochissimo. Lunedì 3 aprile in diretta su Canale 5 i milioni di telespettatori che ogni settimana seguivano il reality di Alfonso Signorini scopriranno finalmente chi sarà il trionfatore. A giocarsi la vittoria finale (con un montepremi di 100.000 euro, di cui 50.000 saranno dati in beneficienza) saranno Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e infine Milena Miconi. Sonia Bruganelli, la frizzante opinionista che in queste settimane ha smosso un po’ le acque in studio al fianco di Orietta Berti, ha avuto a proposito l’occasione di dire la sua su questo gran finale nel corso di una recente intervista a Vanity Fair.

A Mario Manca, la produttrice tv ha avuto tra le altre cose la possibilità di esprimere la propria opinione (anche se forse avrebbe potuto essere un po’ più neutrale, visto il ruolo) rispetto al potenziale vincitore. Ecco dunque chi secondo lei si meriterebbe di portarsi a casa l’ambito premio finale:

“Non so se posso dirlo: per motivi diversi meriterebbero Nikita, perché è quella che è riuscita a rimanere fredda e a gestire tutto senza mai urlare, e Oriana, che io non amo ma che ha creato l’apocalisse non appena è entrata. Avrei detto anche Tavassi se fosse rimasto quello che era quando è entrato.”

Secondo Sonia Bruganelli, ad ogni modo, anche Antonella Fiordelisi avrebbe meritato di arrivare in finale. D’altra parte si è pur sempre trattato del personaggio più forte in assoluto del GF Vip 7, capace di generare importanti dinamiche praticamente con qualunque concorrente della casa (al di là, ovviamente, del chiacchierato rapporto con Edoardo Donnamaria). Qui il commento della moglie di Paolo Bonolis sul tema Fiordelisi:

“Il problema, come ho già detto a lei, è che, se scegli di incarnare l’antagonista, devi avere le spalle molto larghe per reggere quando non ti vogliono o ti escludono. Lei era troppo piccola e troppo poco matura per rendersi conto che quel percorso, così come lo ha fatto Soleil, non è per tutti: non puoi piangere per qualsiasi cosa con questa premessa, ed è per questo che l’ho aiutata. Ho apprezzato che avesse scelto una strada così perigliosa.”

Il futuro di Sonia Bruganelli al GF Vip 7: un addio (quasi) certo

La notizia era nell’aria ormai da diversi mesi (l’aveva riportata Alessandro Rosica, aka Investigatore Social) ed è ormai una certezza: nonostante sia molto amata del pubblico, Sonia Bruganelli non sarà presente alla prossima edizione del GF Vip. Ecco le sue parole riguardo all’addio:

“La tv ti leva tanto tempo. Ho un altro lavoro, che è tanto di testa, e ho tanti settori da gestire. Lavoro con le stesse persone da tantissimi anni e un po’ mi è dispiaciuto non seguirle come un tempo, anche se il Gf mi ha comunque dato tanto. SDL è la mia creatura così come il Gf è la creatura di Alfonso.”

Non tutto è perduto, a quanto pare, c’è infatti una condizione in particolare che la potrebbe far cedere. “Tanto denaro. Rimango produttrice, dopotutto” ha aggiunto a riguardo la Bruganelli, ridacchiando. Tuttavia, anche se arrivasse “una vagonata di soldi” non è detto che potrebbe riprendere il suo ruolo. A proposito l’0pinionista ha tenuto a specificare: