Antonella Fiordelisi colpita e affondata! In occasione della diretta del Grande Fratello Vip trasmessa su Canale 5 stasera Alfonso Signorini ha trovato l’occasione d’oro per stroncare la modella con una frase al vetriolo davvero azzeccatissima, e splendidamente perfida nella sua genialità. Il conduttore ha colto il gancio clamoroso che le ha offerto la fidanzata di Edoardo Donnamaria, riuscendo a rimetterla al suo posto dopo l’ennesima manifestazione di superiorità nei confronti di alcuni dei suoi ex coinquilini.

Lo scambio fra Antonella Fiordelisi e Alfonso Signorini è nato sulla scia della scelta, da parte del conduttore, di lasciare spazio alla Fiordelisi di commentare l’accesso di Edoardo Tavassi alla finalissima della prossima settimana. L’influencer campana, eliminata la scorsa settimana per volere del pubblico, ha così iniziato a lanciare le sue classiche frecciatine ai colleghi rimasti nel reality che hanno avuto accesso alla finalissima della prossima settimana.

Quando Micol Incorvaia si è inserita nella conversazione, Antonella Fiordelisi l’ha zittita dicendole “Tanto poi fra una settimana nessuno si ricorderà più di te”: una frase, questa che ha spinto Signorini a punzecchiarla sottolineando, di fatto, che mentre Micol è sopravvissuta a tutti i recenti televoti, lei non è riuscita nello stesso intento (“Antonella intanto seduta su quel divano ci stai tu” ha chiosato, velenoso, Signorini).

Questa, ovviamente, non è certo l’unica volta che il presentatore si è preso gioco in diretta (pur in modo benevolo) dell’influencer, che a volte si è spinta un po’ oltre ed è riuscita ad infastidire persino lui che, tendenzialmente, dovrebbe dare dimostrazione di essere super partes.

Quando Alfonso Signorini aveva preso in giro Antonella Fiordelisi per i suoi sfondoni linguistici

Rispetto agli spernacchiamenti in diretta di Signorini ai danni della Fiordelisi i telespettatori ricorderanno di certo un’altra sua uscita in particolare, quella in cui il giornalista prese in giro la modella per la sua scelta di usare un’espressione latina in modo decisamente maccheronico. Litigando con Guendalina Tavassi la Fiordelisi se n’era infatti uscita con la frase “Quousque tandem abutere patientia mia”, venendo bacchettata da Signorini che (infastidito dal suo pavoneggiarsi senza motivo) le aveva detto: “Non si dice come hai detto tu, il motto corretto è quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra”.

Lo stesso Signorini, in un’altra occasione, si era sentito in dovere di invitare la concorrente a lasciare il gioco, visto e considerato che continuava a lamentarsi di essere bullizzata. E dire che Antonella Fiordelisi è stata una delle concorrenti che gli ha regalato le maggiori soddisfazioni di questa edizione!