Alfonso Signorini aveva annunciato provvedimenti durissimi nel corso della 40esima puntata del Grande Fratello Vip. E così è stato: Edoardo Donnamaria è stato squalificato in tronco, Edoardo Tavassi è stato ammonito. Lunedì scorso il conduttore del reality, su ordine dai piani altissimi di Mediaset, aveva detto in modo perentorio di cambiare registro ai concorrenti. Stop alle parolacce, stop ad atteggiamenti aggressivi e volgari, stop al malcostume dilagante nella Casa. Alcuni vipponi, però, hanno continuato a farla fuori dal vaso. Così il programma ha deciso di far calare la mannaia su alcuni di loro.

Il primo ad essere stato richiamato è stato Edoardo Tavassi. Signorini lo ha convocato in confessionale e gli ha ricordato ciò che ha fatto martedì scorso, quando ha spaccato una stecca da biliardo, facendo seguire al gesto un’espressione volgare. “Ora è arrivato un provvedimento del Grande Fratello”, ha spiegato il presentatore. “No, non me fate fuori per una stecca da biliardo”, il timore di Tavassi che ha poi tirato un sospiro di sollievo quando ha saputo che non avrebbe dovuto abbandonare la Casa. “Tu sei ammonito”, ha pronunciato Signorini. Insomma, al prossimo sgarro sarà squalifica.

QUESTO È IL GESTO DI TAVASSI DURANTE IL BILIARDO siete dei clown inconcepibili#gfvip pic.twitter.com/ehCYDbEUNP — Reb ????️ (@jhoestarr) March 9, 2023

Chi invece è stato eliminato subito è stato Donnamaria. Il suo GF Vip è stato dimenticabile: più volte, assieme alla neo fidanzata Antonella Fiordelisi, è stato protagonista di confronti definiti da molti spettatori ‘tossici’. In aggiunta il volto di Forum ha spesso usato espressioni volgari, pronunciando non di rado parolacce.

“Mercoledì, mentre preparavi un panino hai superato di nuovo il limite con Antonella”, gli ha ricordato Signorini. Poi la mazzata: “Sei squalificato”. Il vippone è rimasto impietrito riuscendo a replicare soltanto con uno stringato “mi dispiace”. Quindi le lacrime sue e di Antonella che si è incolpata di quanto accaduto: “Nooo, è colpa mia”. Gli altri compagni, e pure Signorini, le hanno suggerito di non fare mea culpa e che la responsabilità deve prendersela esclusivamente Donnamaria.

Buon 8 marzo!Ora chiamata cortiletto confessionale! E per le #donnalisi è giusto che lui le risponda così perché ommiddio!!! Le ha fatto da schiavo;ovvero un panino. Ma a che uomini sono abituate queste. #gfvip #nikiters #fiorde https://t.co/AHJw3yCTRt — femmefloreale???? (@femmefloreale) March 8, 2023

GF Vip: scoppia la feroce protesta sui social, pioggia di critiche sul programma

Sui social è scoppiato il caos. Quando è stata fatta la ramanzina a Tavassi, centinaia di utenti hanno protestato, ricordando che altri inquilini hanno fatto molto di peggio. Discorso diverso per Donnamaria: secondo parecchi spettatori doveva addirittura essere cacciato prima. Quasi tutti concordi invece nel ritenere che il reality avrebbe dovuto correggere il tiro mesi prima. E in effetti sì, il programma poteva essere incardinato settimane fa su altri binari, meno volgari e litigiosi.