Pare proprio che i piani alti di Mediaset siano furibondi per la piega presa dal Grande Fratello Vip 7. Volgarità, parolacce, liti, tiri mancini tra concorrenti, sbroccate ogni tre per due e chi più ne ha più ne metta: questi i fattori che hanno provocato il forte disappunto addirittura del numero uno del Biscione, Pier Silvio Berlusconi. Quindi? Quindi Alfonso Signorini, demiurgo del programma, lo scorso lunedì, durante la diretta in prime time su Canale Cinque, ha fatto una ramanzina salata agli inquilini rimasti in gioco (avrebbe pure dovuto farla a se stesso visto che il reality è nelle sue mani e se ha preso una strada dimenticabile una buona dose di responsabilità è proprio imputabile a lui, ma tant’è). Nelle scorse ore sono arrivate altre misure per tentare di correggere la rotta. Peccato che i provvedimenti presi abbiano innescato nuove polemiche.

Per cercare di dare maggiore sobrietà alla trasmissione, il GF Vip pare che abbia ordinato ai concorrenti maschi di non mostrarsi con orecchini vistosi. Non solo: altro diktat è quello che riguarderebbe i tatuaggi di tutti i vipponi, che andrebbero coperti. Nessuna comunicazione ufficiale su tali misure. A far capire però che i piani alti del programma hanno dato tali indicazioni, sono stati gli stessi inquilini della Casa più spiata d’Italia.

Nelle scorse ore Luca Onestini e Andrea Maestrelli hanno spiegato a Giaele De Donà che qualcuno (gli autori?) gli avrebbe detto di coprire i tatuaggi, abbottonare bene le camicie e levarsi gli orecchini troppo grandi. “Sì è vero che gli hanno fatto commenti sui tatuaggi. Gli hanno proprio detto che li deve coprire, che non si devono vedere i tatuaggi. Io mi devo togliere l’orecchino anche. Quello pendente devo toglierlo, posso mettermi solo un brillantino“, ha detto l’ex tronista a Giaele.

Versione confermata da Andrea Maestrelli: “A me hanno detto di non aprire la camicia e di mettere la copertura, il trucco fino al gomito. Perché se alzo il braccio si vedono tutti i tatuaggi“.

Capitolo vestiti: nella prima citata ramanzina scandita da Signorini lunedì scorso è stato menzionato anche il modo di vestirsi poco consono, a detta a quanto pare di Mediaset, dei vip. “È stato superato il limite nel porgersi e nel vestirvi perché a volte – io l’avevo già sottolineato la volta scorsa – avevate dei vestiti indecorosi per un prima serata di Canale 5“, la tuonata del direttore di Chi Magazine.

Ecco allora che i concorrenti, nel prepararsi per la diretta di giovedì, sono entrati in crisi. Oriana Marzoli ne ha indossato uno della collezione di Giaele De Donà, ma gli autori le avrebbero detto di levarselo per via della scollatura profonda. Anche Micol Incorvaia è andata in difficoltà. Ha mostrato alle altre ragazze un maglioncino nero non sapendo quanto potesse essere adatto.

“Questo è bellissimo“, ha spiegato. “Se sotto ci metti un bel reggiseno, o forse ti dicono di no?“, ha domandato Oriana. “Probabilissimo che mi dicono di no, anche se l’avevo messo le prime volte, una delle prime puntate”. “Erano altri tempi!”, il commento ironico di Nikita Pelizon a cui ha fatto eco Antonella Fiordelisi: “È tutto trasparente!”.

Grande Fratello Vip: abiti da cambiare, trasparenze, orecchini da levarsi e tatuaggi da coprire. Ironie e critiche

Sui social è scoppiata una bufera, con tantissimi utenti che hanno ritenuto le misure adottate antiquate e poco coerenti. In effetti i provvedimenti suonano paradossali. Soprattutto dopo che a volte, giusto per fare un esempio, quando qualcuno si fa la doccia, la regia indaga sul corpo di chi si lava. Inoltre, la questione delle parolacce, dell’educazione e della volgarità, non dipende certo dal numero di tatuaggi che una persona ha sul corpo oppure da quanto sia grosso un orecchino. L’origine di tali atteggiamenti è ben più profonda, naturalmente. Se si pensa di dare una ventata di educazione dicendo ai vipponi cosa indossare si è fuori strada