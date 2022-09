Sonia Bruganelli va via di casa: “Io e Bonolis in palazzi separati”

L’imprenditrice si svela in una nuova intervista sui figli, il GF Vip e confessa che presto si trasferirà in un’altra casa

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis presto dormiranno in case separate. A dirlo è l’imprenditrice, nuovamente opinionista del Grande Fratello Vip, in una nuova intervista per Il Corriere della Sera. Che dormivano in stanze diverse, già si sapeva. Ora, però, la coppia decide di andare oltre questa decisione e di vivere addirittura in due palazzi differenti, che saranno comunicanti tra loro. Un cambiamento, questo, che coinvolgerà le due figlie Adele e Silvia. Una seguirà la madre, l’altra continuerà a vivere nella casa con papà Paolo.

“Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Se stiamo ancora insieme? Certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita”

Intanto, Sonia tra qualche settimana tornerà a rivestire il ruolo di opinionista nel reality show di Alfonso Signorini. Questa volta, al suo fianco non ci sarà Adriana Volpe, bensì Orietta Berti. Ed è anche questo che ha spinto la Bruganelli a tornare a commentare il GF Vip. “Ora è diverso. Sarò con Orietta Berti: l’ammiro e la stimo, non si prende sul serio, come me”, dichiara. Ormai è nota a tutti l’antipatia nata tra lei e la Volpe, durante la scorsa edizione. Ricorda, però, il litigio avuto con Signorini nel corso di una diretta.

Proprio quella lite li ha avvicinati. Sonia racconta di aver scoperto una persona simile a lei: “Ha una fragilità nascosta dall’essere eccentrico, sembra spietato, ma è un tenerone”. Una delle cose più brutte che ha fatto in tv è l’opinionista a La fattoria di Paola Perego nel 2009. Non era pronta e ancora era conosciuta come la moglie di Bonolis. “Non ero credibile e non ero creduta. Tra i concorrenti c’erano personaggi intoccabili: avevo troppi paletti ed ero troppo giovane”, ricorda.

Come già ha dichiarato tempo fa, la Bruganelli ha scelto di accettare di nuovo il ruolo di opinionista in un momento per lei complicato. “I ragazzi che diventano grandi, le dinamiche di coppia che cambiano, il famoso nido vuoto”, spiega oggi. Aveva bisogno “di leggerezza” e al GF Vip deve solo farsi truccare “e guardare in vasca il Day Time prima della puntata”.

Dopo la messa in onda, Sonia non ama riguardarsi in tv, in quanto pensa ancora che quello non sia il suo lavoro. Anzi, quando torna a casa e Bonolis dice la sua, lo ferma subito. Non ha conquistato solo i fan, ma l’hanno raggiunta anche molti haters. Le chiedono mai di togliersi il porro che ha vicino alle labbra?

“Ammazza, sempre! Comunque me lo leverò, ma solo perché mi appesantisce la bocca e il mio truccatore non riesce ad allargarla”

Sonia Bruganelli: cosa fanno oggi i figli Silvia e Davide

Sonia torna a parlare delle difficoltà della figlia Silvia, che oggi “deve soprattutto imparare a essere autosufficiente”. Attualmente, fa ippoterapia, musica, atletica e non solo. Infatti, lavora nella sua azienda Sdl, facendo fotocopie, numeri di telefono e scattando foto per le schede dei candidati. “Quando sarà pronta farà la segretaria: dalla gavetta, come la mamma”.

Paolo Bonolis ha altri due figli, nati da una precedente relazione: Stefano e Martina. Inizialmente Sonia “era gelosissima del suo passato”. Oggi, invece, ritiene di aver “un ottimo rapporto” con i due ragazzi. “Martina ha creato una chat dove siamo solo io lei e il padre. Se vogliono chiedere qualcosa a Paolo ne parlano prima con me, per avere il mio supporto”, racconta in questa nuova intervista.

Intanto, il figlio Davide esordisce in Serie C con la Triestina. Alla presentazione, mamma Sonia non mancava e neanche la nonna. Proprio Trieste è l’ultima città che suo padre ha visto, due giorni prima di morire. E, pertanto, la Bruganelli non riesce “a non vederci un collegamento”.

Come è normale che sia, Davide sulla maglia porterà il suo cognome, Bonolis, e su questo punto l’imprenditrice vuole mettere i puntini sulle i.