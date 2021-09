Sonia Bruganelli e la figlia malata: “Bonolis mi ha dato una forza enorme”

Sonia Bruganelli è stata ospite della puntata di Verissimo in onda domenica 26 settembre 2021 su Canale 5. L’autrice e produttrice ha parlato soprattutto della sua esperienza al Grande Fratello Vip, dove è opinionista insieme ad Adriana Volpe, senza dimenticare il suo matrimonio con Paolo Bonolis, che va avanti dal 2002 ed è uno dei più solidi del mondo dello spettacolo. In più la Bruganelli ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla malattia della figlia Silvia, che oggi è maggiorenne.

A Silvia Toffanin Sonia Bruganelli ha confidato:

La nuova opinionista del Grande Fratello Vip ha aggiunto che il marito, tra i conduttori più amati del piccolo schermo, ha iniziato a guardare il reality show da quando c’è lei e che apprezza molto i suoi interventi. Sonia ha poi ammesso che lei e Bonolis sono due genitori molto presenti e che Paolo è indubbiamente il suo migliore amico. Un marito molto presente, a detta di Sonia.

Sonia Bruganelli ha parlato della malattia della figlia Silvia: appena nata la piccola soffriva di una cardiopatia grave ed è stata operata subito dopo il parto. A causa di un’ipossia sopravvenuta a sette giorni dall’intervento, Silvia ha riportato dei danni permanenti e la sua giovane vita è fatta di conquiste quotidiane.

A tal proposito Sonia Bruganelli si è lasciata andare ad un’intima confessione a Verissimo, senza paura di mostrare le proprie fragilità:

“Quel giorno è cambiata completamente la mia vita. L’ultimo mese di gravidanza è stato allucinante e non ho foto di Silvia appena nata perché avevo paura in qualche modo di affezionarmi. Le ho fatto le prime foto a quattro mesi. Io non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile, sono stata molto criticata per questo, ma Paolo mi ha dato una forza enorme. Ora quando mi dice ‘mamma ti amo’ è meraviglioso”