La conduttrice non è stata confermata come opinionista del Grande Fratello Vip e ha così lanciato un paio di frecciatine

Adriana Volpe ha pubblicamente punzecchiato Sonia Bruganelli nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Nuovo. L’ex volto Rai non è stato confermato alla settima edizione del Grande Fratello Vip in qualità di opinionista. La 49enne si era detta pronta a ricoprire di nuovo quel ruolo, a differenza della moglie di Paolo Bonolis che non vedeva l’ora di tornare al suo impegno di autrice e produttrice.

A sorpresa, però, Alfonso Signorini e il suo team di autori hanno deciso di riconfermare Sonia Bruganelli e sostituire Adriana Volpe con Orietta Berti. Un vero colpo di scena che ha lasciato davvero tutti senza parole. La Volpe ha provato a fare spallucce ma è rimasta piuttosto ferita da questa decisione finale. E ora, alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, non ha potuto fare a meno di lanciare qualche frecciatina.

“Sonia Bruganelli? La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre…Però, vedrete, vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più”

Adriana Volpe ha rifiutato di tornare al GF Vip come concorrente

Nella prossima stagione televisiva Adriana Volpe dovrebbe tornare in onda con un format sul mondo della bellezza che la vede protagonista insieme a Federico Fashion Style e Valeria Marini ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli.

The Pipol Gossip ha invece rivelato che alla Volpe è stato chiesto di tornare nella Casa del Grande Fratello Vip come concorrente – come già fatto nella quarta edizione in onda nel 2020 – ma che la diretta interessata ha preferito rifiutare l’offerta.

Molto probabilmente la Volpe non se l’è sentita di lasciare da sola la figlia di undici anni Gisele. Rispetto a due anni fa oggi Adriana è una mamma separata e il padre della bambina vive a Montecarlo. Equilibri decisamente diversi che non permettono alla soubrette di stare troppo tempo lontana da casa.

Intanto Adriana Volpe ha augurato il meglio alla nuova opinionista Orietta Berti, che ritiene una vera e propria fuoriclasse, un’artista molto amata in grado di coinvolgere un pubblico trasversale, che sicuramente saprà regalare un valore aggiunto al Grande Fratello Vip.

La settima edizione del reality show partirà su Canale 5 lunedì 19 settembre e andrà avanti fino a marzo 2023. Tra i concorrenti pure Giovanni Ciacci, uno degli amici più stretti di Adriana Volpe che recentemente scoperto di essere sieropositivo.