Gf Vip, i concorrenti svelano all’improvviso una clausola del contratto

Il contratto del Gf Vip, i concorrenti ne parlano in tarda serata

Come sapete, al Gf Vip è vietato parlare del contratto e delle sue clausole, tant’è che se negli anni scorsi qualcuno ne parlava le telecamere cambiavano subito inquadratura. Incuranti di questo divieto, nella tarda serata di ieri i concorrenti hanno chiacchierato proprio di quest’argomento svelando una domanda molto particolare a cui hanno dovuto rispondere. Niente di sconveniente, s’intende, ma è interessante capire a che condizioni i concorrenti entrano in una casa che ti regala grande popolarità almeno agli inizi.

Gf Vip, le clausole del contratto: una domanda sugli ospiti

Stando a quanto raccontato dai ragazzi, il Gf Vip ha chiesto di fare il nome di un ospite che avrebbero voluto vedere in trasmissione. Una sorta di sorpresa insomma. La risposta dei ragazzi non si è fatta attendere, e non pensate si tratti solo di una banale domanda; in base alle risposte infatti il Gf Vip potrebbe aver fatto alcune scelte piuttosto che altre. Certo, non vedremo gli ospiti nominati da Francesco che ha parlato infatti di Cristiano Ronaldo e di Adriana Lima, ma qualche altro sicuramente sì. Si è fatta riconoscere – come sempre – anche Giulia Salemi nominando la Dark Polo Gang. Tutti insomma hanno espresso la loro preferenza e ne hanno parlato per un bel po’ senza farsi problemi di alcun tipo.

Anticipazioni Gf Vip, cosa sta succedendo in casa

Intanto continua a gonfie vele la convivenza tra i coinquilini. Sì, ci sono screzi tra i concorrenti, ad esempio tra la Marchesa e la Giorgi, ma non si può dire che questo sia un gruppo di litigiosi, non finora almeno. Qualche concorrente potrebbe regalarci grandi sorprese peraltro: ad esempio Elia Fongaro, di recente finito in lacrime per i suoi genitori; Francesco Monte, che ha parlato di alcuni problemi passati di cui nessuno sapeva nulla, e senz’altro Lory Del Santo, che in questa settimana ci è sembrata più serena del previsto. E se volete sapere cosa succederà questa sera leggete queste anticipazioni sulla diretta!