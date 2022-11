GF Vip, Fiordelisi-Donnamaria-Micol: Ciavarro mette i puntini sulle ‘i’

Paolo Ciavarro si espone su ciò che sta accadendo tra Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip 7. Va precisato che il primo è un caro amico del figlio di Eleonora Giorgi. Ovviamente, Paolo conosce molto bene anche Micol, sorella della sua compagna Clizia Incorvaia. Ospite della nuova puntata di Casa Chi, il giovane Ciavarro ha modo di commentare le ultime vicende amorose della Casa più spiata d’Italia. D’altronde, oltre a conoscere bene la storia di Edoardo e Micol, è consapevole di cosa significhi avviare una relazione nel reality show di Canale 5.

La storia d’amore tra Paolo e Clizia è nata proprio al GF Vip, sotto le luci dei riflettori. Oggi la coppia può dire di aver superato la prova e hanno indubbiamenteo fatto ricredere coloro che non credevano nella loro relazione. Di recente, Clizia e Paolo sono anche diventati genitori del piccolo Gabriele, che è stato battezzato dal volto principale del reality, Alfonso Signorini. Ed è proprio durante la loro esperienza nella Casa di Cinecittà che Edoardo e Micol si sono avvicinati per la prima volta.

Ciavarro racconta che i due “si sono conosciuti in una circostanza particolare”. Donnamaria ha dovuto aspettare che Paolo uscisse dalla Casa per confessargli questa relazione.

“Mi fa: ‘Eh sai ti devo parlare’. E lì, l’ansia di sale. ‘Sai ho conosciuto una ragazza, è una particolare, è tua cognata’. Ma io dico, con tutte le donne che ci sono proprio mia cognata che tra l’altro conoscevo?”

Detto ciò, Paolo spiega a Casa Chi che Edoardo e Micol avrebbero iniziato a parlare tra loro perché prendevano in giro lui e Clizia. Crede che Donnamaria non stesse meglio a fianco della sorella di Clizia: “Dico di no perché tra loro non è andata”. A questo punto, Ciavarro conferma che la loro frequentazione “è durata poco” e che, dunque, ciò che hanno raccontato “è la verità”.

A detta di Paolo Ciavarro tra Edoardo e Micol ci sarebbero state “delle incompatibilità di carattere, nonostante ci sia stato un sentimento abbastanza forte di attrazione”. Crede, invece, che Donnamaria con Antonella sia “più avanti”. Ciavarro dice così la sua sulla Fiordelisi, che sta vivendo un periodo particolare nella Casa, tra crisi e litigi.

“Qualcuno dice che sta giocando, che lei è cambiata dopo l’ingresso del padre… È difficile dare un giudizio non conoscendola. So che come tutte le storie nate lì dentro tutti giudicano. Insomma, non è facile. Loro sanno quello che provano. Sicuramente, una cosa è certa: Edoardo ha perso la testa. Ieri sera ho sentito paroloni, che si sono innamorati”

Paolo Ciavarro ammette di aver visto negli occhi di Antonella il bene che prova per l’ex Gianluca Benincasa. Quest’ultimo è approdato nella Casa per qualche minuto durante la puntata del GF Vip del 7 novembre 2022, per affrontare la Fiordelisi, dicendosi deluso per la sua vicinanza con Edoardo. La gieffina non ha trattenuto le lacrime e secondo Paolo “è emerso questo suo lato umano”.

Nonostante questo ci tiene a fare un’altra precisazione su Antonella: “Se però devo pensare che poi a lei dà fastidio che Edoardo abbracci Micol, posso dire che è esagerato, due pesi due misure. Direi questo a Edo”. Detto ciò, confessa che al momento spera che Edoardo tiri fuori il suo lato più profondo.

Ma cosa pensano Paolo e Clizia sul percorso appena iniziato di Micol al GF Vip 7? Ciavarro ci tiene a farle i suoi complimenti. Questa per sua cognata è la prima esperienza televisiva. L’ex gieffino non può non far notare che la Incorvaia è stata subito “aggredita da Antonella, ma ha tenuto botta con eleganza”.

Il neo papà è convinto che sua cognata sia stata “fantastica”. A questo punto, svela anche cosa ne pensa Clizia: “Io e sua sorella siamo orgogliosi di lei”. Oggi si augura che Micol possa iniziare “il suo vero Grande Fratello” e che trovi la sua strada nel reality.