Notte di confessioni, tensioni e liti al Grande Fratello Vip 7. Dopo il 15esimo prime time su Canale Cinque, gli animi di diversi ‘vipponi’ si sono surriscaldati. Antonella Fiordelisi, scossa per il confronto con l’ex compagno Gianluca Benincasa, ha avuto un crollo emotivo e poi una serie di battibecchi. Spazio quindi alla bordata della compagna di Attilio Romita: la donna, lungo la diretta, ha fatto arrivare una dolce lettera al giornalista, peccato che sui social gli abbia detto di vergognarsi e abbia tuonato un perentorio “schifo” dopo aver visto il bacio (per gioco) scambiato tra l’ex volto del Tg Uno e Giaele Di Donà. A ciò si aggiungono le confidenze di Luciano Punzo, il quale ha raccontato di aver vissuto una love story segreta con Dayane Mello. Olé!

Nel momento in cui si è calato il sipario sulla diretta del 7 novembre, la Fiordelisi si è confidata prima con Nikita e poi con Antonino, chiudendosi in magazzino. Crisi e lacrime:

“Io l’ho visto strano, molto dimagrito e stava male si vedeva. Con lui vedendolo oggi non stava come quando l’ho visto l’ultima volta. Era molto più muscoloso e in carne adesso stava magrissimo. Lui sta male e io soffro se ci penso. Io non l’ho mai visto piangere. Lui mi ha fatto da padre, migliore amico, fratello e poi fidanzato. Forse uno che mi ha amato così non l’ho mai avuto. Ormai l’ho preso“.

Edoardo Donnamaria non sapendo dove fosse finita Antonella, si è messo a cercarla, scoprendo che era in magazzino con Antonino. Così il giovane si è messo ad origliare. Alla fine si è allontanato, è andato in giardino ed è sbroccato: “Mi può dare fastidio se piange per un altro? Non sono proprio contento di vederla così. Perché ca**o ti vai a chiudere in magazzino? Questa è la volta buona che faccio un macello. Vado in galera. Una cosa che non succederà mai però…”

Donnamaria è stato un fiume in piena: “Io posso essere comprensivo e tutto però c’è un limite. Ma perché si sono chiusi dentro e non vanno in giardino. Sembra che stanno facendo chissà cosa. Se si mettevano qui in un angolo io mica andavo a dargli fastidio. E non è colpa di Antonino, ma impazzisco perché lei si è nascosta con lui. Perché si è dovuta mettere nel magazzino chiusa? Me rode, prima parlava con Nikita davanti a tutti. Adesso invece guarda caso è con lui e si chiude. Non mi vorrei incavolare però non mi torna”.

A notte fonda Edoardo e Antonella, mentre lei si struccava, hanno avuto in confronto e ci sono state scintille, con lei che lo ha attaccato per un abbraccio che lui ha scambiato con la sua ex Micol Incorvaia. “Ma che scena è stata? Era un abbraccio, ma non siete migliori amici. Mi ha dato fastidio perché sono un essere umano. Non è che perché sono Antonella Fiordelisi non ho reazioni?”, ha chiosato l’influencer.

Micol, in zona beauty, dopo aver udito tale ‘tirata’ si è fatta sentire. E non con paroline dolci: “Chi ca**o è Antonella Fiordelisi?”.

Grande Fratello Vip 7, la bordata della compagna di Romita

Nel corso della puntata, Attilio Romita ha ricevuto una tenere lettera da parte della compagna Mimma Fusco, che gli ha ribadito quanto gli voglia bene, quanta stima abbia di lui etc etc. Il giornalista, commosso, ha lasciato intendere che quando uscirà dalla Casa più spiata d’Italia chiederà in sposa la fidanzata. Tutto mellifluo e zuccheroso? Non proprio.

Mimma, sui social, dopo aver visto il bacio che Romita ha dato a Giaele, per gioco, è esplosa. “Non ti vergogni? Che schifo”, ha tuonato. E a un utente che le ha domandato come si permettesse di esprimersi in tal modo ha scritto: “Essendo il mio compagno mi permetto di scrivere quello che mi pare!”. Amen!

GF Vip 7, Luciano Punzo e Dayane Mello in love

Giusto per non farsi mancare nulla, nella notte è stata lanciata anche una piccola bomba gossippara. Luciano Punzo, a colloquio con Sarah Altobello, ha narrato di aver avuto una liaison con Dayane Mello. Così si è espresso l’ex volto di Temptation Island: