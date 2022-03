Clizia e Paolo, ecco il viso del figlio (foto). Fan: ‘Ma è stupendo, uguale a…’

A quindici giorni dal parto, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno deciso di mostrare al mondo social Gabriele, il loro primo figlio (l’influencer è mamma anche di Nina, avuta dal cantante de Le Vibrazioni Francesco Sarcina), nato lo scorso 19 febbraio. I due ex gieffini vip, lungo la mattinata di venerdì 4 marzo, hanno fatto campeggiare sui rispettivi profili social uno scatto in cui si vede nitidamente il viso del bebè. Finora si erano limitati a diffondere qualche foto del piccino di spalle o qualche dettaglio del suo corpicino, come ad esempio manine e piedini. Adesso invece lo hanno presentato a ‘tutto tondo’.

Immediata la reazione dei fan della siciliana e del figlio di Eleonora Giorgi: in migliaia hanno commentato l’istantanea di Gabriele con pensieri dolci e teneri. “Bellissimo, uguale a papà”, hanno rilevato centinaia di ‘seguaci’ Instagram, notando una somiglianza più che palese del bimbo con babbo Ciavarro.

“Ciao a tutti sono Gabriele Ciavarro. Segni particolari: bellissimo o biondissimo. Non ho ben capito! Così dicono mamma e papà che sono già pazzi di me”. Così Clizia e Paolo a corredo dell’immagine in cui hanno mostrato “Lele” per la prima volta. Diverse le personalità famose che hanno rilasciato un commento subito dopo la pubblicazione della fotografia. “Bellissimi“, ha scritto Francesca Barra, giornalista e moglie dell’attore Claudio Santamaria.

Le ha fatto eco la “Iena” Veronica Ruggeri: “Stupendo”. Anche Rita Rusic si è congratulata con la coppia, con la quale ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip 4: “Segno particolare: siete bellissimi, una famiglia meravigliosa”. “Mamma mia stupendo”, la chiosa dell’influencer Paola Turani e di Giada De Blanck.

Di recente Clizia ha raccontato anche i dettagli della nascita del piccolo, spiegando che tutto è filato liscio e invitando le donne in gravidanza a stare tranquille e a farsi seguire da specialisti qualificati, in grado di rendere l’esperienza della dolce attesa e quella del parto un percorso sereno e non ansiogeno. La Incorvaia ha aggiunto che proprio per via del sostegno ricevuto da professionisti impeccabili è arrivata a partorire nelle migliori condizioni fisiche e psicologiche possibili.

Dopo la burrascosa separazione da Francesco Sarcina, Clizia ha ritrovato pace e stabilità al fianco di Paolo Ciavarro. La famiglia del volto di Forum ha accolto la siciliana con entusiasmo. Stesso discorso vale per il neo papà, che ha stretto solidi legami con la famiglia di origine della compagna.