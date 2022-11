GF Vip 15° puntata: i nominati. Prati: surreale sbrocco con Signorini

Si è da poco conclusa una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 su Canale 5. Nel corso della serata i telespettatori hanno avuto modo di assistere a nuove dinamiche e al racconto (fra le altre cose) delle storie di Giaele, di Antonella Fiordelisi e del suo ormai ex fidanzato e di Alberto de Pisis. La puntata, inoltre, si è aperta su un surreale e poco interessante scontro fra Attilio Romita e Luca Salatino. Ecco dunque, in breve, i punti salienti della quindicesima diretta del GF Vip.

Antonella Fiordelisi ritrova il suo (ex?) fidanzato

La bella modella si è ritrovata faccia a faccia con il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa. Si era infatti detto che Antonella Fiordelisi fosse entrata nella casa già fidanzata e che l’avesse malamente dimenticato per preferirgli la sua nuova fiamma Edoardo Donnamaria.

L’imprenditore, a Fanpage, aveva raccontato che Antonella Fiordelisi gli aveva detto che con la sua entrata al GF la loro relazione sarebbe stata messa in pausa. Gianluca, infatti, è ancora convinto che Antonella sia innamorata di lui: il ragazzo, dal canto suo, è tutt’ora perso per lei.

Gianluca ha usato parole molto dure nei confronti del padre di Antonella, che a detta sua avrebbe addirittura manipolato l’affascinante figlia con la sua entrata nella casa la scorsa settimana. Il diretto interessato, sentitosi preso in causa, ha così tuonato su Instagram con un laconico “È pazzo” dedicato a Benincasa.

L’ennesimo siparietto con Giaele

Ancora una volta si è tornati a parlare della modella, oggettivamente sempre più distante dal marito Bradford Beck. La De Donà è stata al centro di un gioco della bottiglia decisamente piccante che l’ha vista baciare praticamente tutti gli uomini della casa. Durissima come sempre Sonia Bruganelli, che in studio e in collegamento l’ha massacrata per il suo essere così incoerente e falsa rispetto alla sua, ormai presunta, storia d’amore al di fuori della casa.

Antonino Spinalbese rubacuori

Non c’è dubbio che l’entrata dei 6 nuovi concorrenti abbia messo finalmente un po’ di pepe in questa edizione. Uno dei blocchi di stasera è stato per esempio dedicato all’affascinante Oriana, la sensuale modella che ha fatto girare la testa a quasi tutti gli uomini della casa. Oriana, ad ogni modo, ha fatto storcere il naso ad Antonella Fiordelisi, che l’ha criticata per il suo essere sempre così provocante (Antonella ha usato altre parole, ma il senso era quello).

Signorini, tra l’altro, è convinto che Antonino Spinalbese abbia fatto perdere la testa anche ad Oriana, dopo aver fatto cadere ai suoi piedi Giaele. Lei invece ha negato, smentendo anche la sua attrazione verso Daniele Dal Moro.

Attilio e Pamela minacciano di uscire

Attilio Romita, a fine puntata, si è fatto vedere particolarmente infastidito dall’atteggiamento degli altri inquilini nei suoi confronti. Signorini l’ha così chiamato in giardino, dove ha potuto ascoltare una commovente lettera scritta dalla moglie. Al suo rientro il giornalista, ancora furioso, ha minacciato la produzione di uscire (“Me ne vado e tolgo il disturbo… Non ho sentito amici…” ha commentato).

Quando poi lo stesso Attilio Romita ha votato Pamela Prati (“Perché è stata l’ultima che mi ha criticato, oggi” questa la sua motivazione) quest’ultima ha sbroccato. La Prati ha votato Edoardo, minacciando poi di lasciare la casa proprio come ai bei vecchi tempi del “chiamatemi un taxi”. Ecco cos’ha detto la soubrette nel suo ultimo delirio:

“Mi ha detto ‘Ti dispiace se ti voto?’ E quindi lo voto anche io. Spero anche di andare a casa…Voglio andare a casa, avete di meglio. Neanche mi avete salutata stasera! Non fate vedere quello che faccio, sono invisibile, non voglio parlare con nessuno.”

Le nomination

A fine serata, i concorrenti più nominati che si dovranno giocare l’eliminazione giovedì prossimo sono risultati essere Attilio, Pamela e Giaele. Qui il dettaglio delle nomination: