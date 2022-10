GF Vip 7, Antonino e Giaele sorprendenti: intimi sotto le coperte (video). Romita: “Hai il segno sui jeans”

Bollori al Grande Fratello Vip 7 nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 ottobre. Antonino Spinalbese e Giaele De Donà (lei è sposata) si sono appartati nel letto, sotto le coperte e qualcosa è accaduto. Le implacabili telecamere del reality show hanno mostrato quello che sembrerebbe a tutti gli effetti un momento di intensa intimità. Che cosa è successo di preciso? Di preciso non si sa, perché l’occhio vigile del GF sotto le lenzuola non può arrivare. Quel che è certo è che l’ex di Belen Rodriguez e la giovane si sono messi a letto assieme. Prima hanno scherzato, poi si sono infilati sotto la trapunta dove ci sono stati movimenti sospetti e sospiri. Spinalbese, in cotanto rimescolio di emozioni, ha poi sussurrato un “Fai piano”.

Naturalmente la scena è stata ri-postata a più non posso sui social dagli utenti affezionati alle dinamiche della Casa più spiata d’Italia. Anche il profilo ufficiale del GF Vip ha mostrato qualcosa, in particolare i primi approcci tra lo spezzino e la donna. “Hai paura di rimanere solo con me?”, ha domandato Giaele, con fare da ‘felina’ provocatoria. E ancora: “A Carnevale sarai così innamorato di me che non te ne andrai più. Inutile che fai il fenomeno”. La De Donà ha poi lanciato una frecciatina ad Antonino che ha sempre sostenuto che sia lei a cercarlo: “Sei tu che mi tiri. Non ci casco più”. I due si sono così inabissati sotto le coperte ed è successo quel che è successo.

Fuor di dubbio che la questione trovare spazio nel prossimo prime time del reality show, previsto per lunedì 1 novembre. E fuor di fubbio anche che sarà richiamata in causa Ginevra Lamborghini. A proposito dei ‘bollori notturni’ di Spinalbese e Giaele, da sottolineare che a un certo punto la ragazza ha lasciato di proposito le mani fuori dalle coperte e ben visibili, così da dimostrare che non è stata lei – o soltanto lei – a ‘muoversi’. Altrimenti detto, il suo fine, con ogni probabilità, è stato pure quello di rivendicare il fatto che sia l’ex di Belen a cercarla.

Circa l’episodio, curiosa la battuta che ha pronunciato Attilio Romita sulle ‘grazie’ dello spezzino. Il giornalista, a proposito di una presunta macchia sui jeans di Spinalbese, ha riso e ha chiosato: “Hai il segno delle mani di Giaele”. Amen!