GF Vip Eleonora Giorgi: gesto per Paolo e chi ha raggiunto Clizia a Roma

GF Vip Eleonora Giorgi: il sostegno per Paolo (inconsolabile nella notte) e le parole su Clizia (ecco chi l’ha raggiunta per starle vicino dopo la squalifica)

Eleonora Giorgi, che ha molto fatto parlare di sé in questi giorni per via delle opinioni espresse sulla love story vissuta dal figlio Paolo Ciavarro e da Clizia Incorvaia, nelle scorse ore, dopo la squalifica della siciliana dal GF Vip (eliminata per via delle frasi su Buscetta), è tornata a farsi viva sui social. In primis ha pubblicato una foto di Paolo, poi ha risposto a delle domande dei fan, svelando che Clizia, attualmente, è stata raggiunta dal padre a Roma e che, dunque, non è sola in questo momento delicato. Nel frattempo Ciavarro ha passato una notte insonne, dove non sono mancate le lacrime per quel che accaduto alla Incorvaia. Come se non bastasse, a lasciare il gioco, c’è stato anche Andrea Montovoli, uno degli inquilini a cui si è legato di più nella Casa più spiata d’Italia (“Stasera ho ricevuto un gancio destro (squalifica di Clizia, ndr) e un gancio sinistro (uscita di Montovoli, ndr)”). L’attore ha ritenuto il suo percorso finito. Da qui la decisione irremovibile di abbandonare il reality.

Eleonora Giorgi: Paolo e Clizia, che cosa pensa la madre di Ciavarro

“Amore mio”, scrive Eleonora Giorgi a corredo di uno scatto pubblicato su Instagram in cui spicca il primo piano di Paolo. Il gesto è giunto dopo l’addio di Clizia allo show. E a proposito di Clizia, ai fan che le hanno consigliato di esprimerle vicinanza per quel che accaduto, pensando che l’influencer si trovasse sola a Roma, ha replicato: “So che è arrivato il papà (della Incorvaia, ndr)”. Eleonora ha anche risposto a chi l’ha ‘pizzicata’ per l’intervista recente in cui ha dichiarato che l’ex di Sarcina, secondo la sua opinione, in questo momento, avrebbe bisogno di un uomo diverso da Ciavarro. Nella fattispecie, a chi le ha detto che quelle sue parole hanno scosso Clizia, ha così spiegato: “Clizia non ha mai letto quell’intervista, solo due frasi scelte dal GF. Lei l’ha letta? L’intervista era molto gentile”. Meno gentili invece le parole sul caso Buscetta…

Giorgi sul ‘caso Buscetta’: “Esecrabile episodio”

“Esecrabile episodio”. Così Eleonora ha definito, sui suoi profili social, le parole di Clizia che le sono costate la squalifica. Dal canto suo l’influencer ha accettato senza batter ciglio la decisione del GF Vip, chiedendo scusa per il comportamento avuto.