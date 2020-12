GF Vip anticipazioni stasera eliminato, baci e confronti: arriva Natalia

Cosa succederà stasera al Grande Fratello Vip 5? A distanza di una settimana dalla scorsa puntata, Signorini torna in studio con i suoi fedelissimi Antonella Elia e Pupo per raccontare cosa è successo negli ultimi giorni nella Casa più spiata d’Italia. Ma non solo, perché ci saranno anche degli ospiti. Anzi, super ospiti: ci sarà Maria De Filippi al GF Vip stasera per una sorpresa ai Vipponi! La notizia si è diffusa ieri e ha trovato conferma oggi nelle anticipazioni sulla puntata di stasera. Di cos’altro si parlerà? Ebbene, di avvenimenti di cui discutere ce ne sarebbero a bizzeffe per la ventinovesima puntata. Martedì scorso c’è stato un agguerritissimo scontro tra Stefania e Samantha, con delle frasi della seconda che al pubblico non sono piaciute.

Tantissimi hanno chiesto la squalifica per Samantha De Grenet, ma anche per l’altra nominata Sonia Lorenzini. Entrambe hanno pronunciato frasi poco carine verso Stefania e verso Rosalinda, ma pensare a una squalifica, oramai, è difficile. Le due concorrenti infatti sono in nomination e solitamente in caso di squalifica di un Vip nominato il televoto viene annullato. E non è successo. Mai dire mai, comunque. Anche Sonia e Rosalinda hanno discusso e la prima ha avuto dei duri sfoghi contro la seconda. Poi c’è stata Dayane contro Giulia e Pierpaolo ma anche contro Tommaso e Stefania: nelle ultime ore non ha parlato benissimo di loro.

E poi il bacio dei Prelemi, anche se Pretelli pare voler fare un passo indietro e chiarirsi prima le idee. Sotto al vischio inoltre Dayane ha voluto baciare Andrea Zenga, che però ha già le idee chiare: la Mello non è la donna giusta per lui. Di scontri insomma ce ne sono stati, per esempio anche Tommaso nella notte di Natale ha avuto da ridire sul comportamento di alcuni concorrenti. Ma il vero colpo di scena in questa settimana è stato lo strano regalo di Natalia Paragoni al fidanzato Andrea Zelletta. Un argomento che ha tenuto banco fuori e dentro la Casa negli ultimi giorni e stasera ci sarà il confronto. Nella puntata infatti ci sarà un chiarimento tra la coppia e tutti i nodi verranno al pettine.

Ma tra scontri e confronti, chi sarà l’eliminato di stasera? Maria Teresa, Giacomo, Samantha e Sonia sono i nominati: la Ruta non rischia nulla in questo televoto. Tra gli altri tre Giacomo dovrebbe essere il meno a rischio, ma potrebbero esserci sorprese dell’ultimo minuto. Stando ai sondaggi a giocarsela dovrebbero essere Samantha e Sonia: in alcuni sondaggi è ultima una, in altri è ultima l’altra.