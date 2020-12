GF Vip Samantha De Grenet, raptus di follia: altro rischio squalifica, è caos

Il Grande Fratello Vip 5 si sta trasformando sempre più in una polveriera. Il paradosso è che a mostrare segni di ‘follia’ simili a raptus sono coloro che sono da poco subentrati nel reality (vedi il caso Filippo Nardi) e non i concorrenti che sono ormai chiusi nella Casa di Cinecittà da mesi. L’ultimo fatto finito al centro dell’attenzione mediatica è stato quello che ha visto protagonista Samantha De Grenet che dopo aver avuto un forte battibecco con Stefania Orlando, tra l’altro per motivi alquanto leggeri (si è accesa una discussione sulle pulizie da fare in cucina), si è sfogata con Sonia Lorenzini. Peccato che il suo sfogo sia stato condito da frasi poco apprezzabili e ‘al limite’.

In un amen il pubblico dello show si è riversato su Twitter facendo balzare in tendenza l’hashtag #fuorisamantha. Migliaia e migliaia di utenti hanno chiesto la cacciata immediata della showgirl. Ma cosa ha detto di tanto spinoso la De Grenet? A colloquio con la Lorenzini ha perso letteralmente le staffe urlando: “Io la uccido, cacciatemi… ho detto che la uccido, non me ne frega un c….”. Altre dichiarazioni poco amichevoli, per usare un eufemismo, sono state proferite con tono rabbioso:

FUORI SUBITO!

NON SI PUÒ MINACCIARE QUALCUNO DI MORTE PER UN GIOCO E IN TELEVISIONE. SPAMMATE IL VIDEO OVUNQUE.@GrandeFratello#FUORISAMANTHA #GFVIP pic.twitter.com/iDci0sVGhh — PUPO NON CE LA PUOI FARE (@chetrashhh) December 22, 2020

Sul banco degli imputati in queste ore, oltre a Samantha, è finita pure Sonia la quale ha avuto espressioni dure e poco felici nei confronti di Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. Una serie di prese di posizione da parte dei concorrenti che sta mettendo in imbarazzo e in difficoltà la stessa produzione del reality. Infatti anche la macchina organizzativa dello show, Signorini in primis, si è vista piovere addosso una pioggia di critiche social. Tantissimi i telespettatori che stanno chiedendo una selezione più oculata dei personaggi da inserire nel programma.

#fuorisamantha @GrandeFratello a natale siamo tutti più buoni? La vedo proprio la bontà in queste due stronze https://t.co/aJL4F7ceTe — { °Arieth° } (@Doncastford) December 22, 2020

Il GF Vip della discordia ‘femminile’

La quinta stagione del reality potrebbe essere definita l’edizione della discordia ‘femminile’. La maggior parte delle liti, alcune pure molto spigolose e totalmente fuori luogo, sono avvenute tra donne. C’è poi il caso Antonella Elia, opinionista arruolata da Signorini quest’estate. Anche la torinese è stata biasimata a più riprese per le invettive rivolte a diverse partecipanti del GF Vip. Nella mattinata odierna, lungo le colonne di Liber Quotidiano, è stato anche Maurizio Costanzo a far notare l’atteggiamento poco solidale della piemontese nei confronti del mondo ‘rosa’, quello a cui lei stessa appartiene, tra l’altro.