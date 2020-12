Costanzo tuona su Antonella Elia: la lezione all’opinionista del GF Vip

Il giornalista critica la soubrette torinese per via di alcune prese di posizione assunte nel corso delle dirette del reality

Maurizio Costanzo non sta particolarmente apprezzando – per usare un eufemismo – il percorso di opinionista di Antonella Elia al Grande Fratello Vip 5. Lungo le colonne di Libero Quotidiano il giornalista ha infatti tuonato senza se e senza ma contro la soubrette torinese. Motivo? Al marito di Maria De Filippi risultano “incomprensibili, malgrado evidentemente studiate, le invettive” della showgirl nei confronti delle inquiline della Casa più spiata d’Italia.

Secondo Costanzo, inoltre, la Elia starebbe andando ‘fuori tema’. Vale a dire che, sempre stando al punto di vista di Maurizio, dovrebbe spaziare nel commento di quel che accade nello show. Invece si è “specializzata diventando invettivologa”. Evidentemente al decano del giornalismo italiano sono andate di traverso diverse esternazioni al vetriolo dell’opinionista che in più occasioni ha attaccato alcune donne partecipanti al reality di Canale 5.

Una su tutte Elisabetta Gregoraci che si è addirittura vista dare della “gatta in calore” da parte di Elia, durante una diretta in prima serata. Un fatto che ha mandato su tutte le furie l’ex moglie di Briatore, che ha avuto un acceso battibecco con Antonella. Quest’ultima, però, non è la sola ad essere finita nel mirino della piemontese: l’elenco dei commenti assai piccati e insinuanti pronunciati contro altre ‘quote rosa’ della Casa è corposo ed è proprio su tale questione che Costanzo ha storto il naso, invitando la Elia a riflettere.

Chissà se l’opinionista ascolterà i consigli di Maurizio oppure se continuerà a spron battuto a ‘menare’ fendenti acuminati (si intende verbali, naturalmente), sulle donne presenti nello show.

Il Grande Fratello Vip protagonista del Capodanno di Canale 5

Nel frattempo il GF Vip prosegue spedito verso Capodanno tra nuove entrate, eliminazioni, squalifiche e querelle. Il programma ha visto un prolungamento in corso d’opera (avrebbe dovuto concludersi a dicembre secondo i progetti iniziali mentre invece terminerà a inizio febbraio 2021). Alla luce dei buoni risultati in termini di ascolti tv è così riuscito a strappare il ‘veglione’ della notte di San Silvestro. Infatti Signorini and Co faranno compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset durante la notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio.