Ascolti tv 21 dicembre 2020: GF Vip torna a vincere con Urso e Arisa, i dati

Torna a vincere il Grande Fratello Vip 5 con la presenza di due ospiti speciali Alberto Urso e Arisa. Gli ascolti tv di ieri sera, lunedì 21 dicembre 2020, infatti vedono il reality show condotto da Alfonso Signorini in testa. Il programma di Canale 5 ha battuto il film in onda su Rai Uno e le altre trasmissioni. Scendendo nel dettaglio, ha tenuto incollati al piccolo schermo ben 3.383.000 di telespettatori, registrando uno share del 20.6%. Non ci resta che il crimine su Rai Uno ha intrattenuto 2.936.000 di telespettatori con il 12.3% di share. Una vittoria quella del reality show che è arrivata dopo ben due ‘sconfitte’ della scorsa settimana.

La puntata che precede il Natale ha ottenuto il risultato che probabilmente la rete Mediaset sperava con le varie sorprese e la presenza di due ospiti eccezionali. Intanto, Boss in incognito su Rai Due ha tenuto compagnia nella prima serata di ieri a 1.775.000 di telespettatori, con il 7.5% di share. Su Italia 1 Extraction ha registrato una media di 1.280.000 di telespettatori con uno share del 5.1%. Report su Rai 3 ha informato 2.620.000 di telespettatori con il 10.4% e Quarta Repubblica su Rete Quattro ha intrattenuto 1.058.000 di telespettatori con il 5.5% di share.

Ha conquistato l’access prime time Soliti Ignoti – Il ritorno con la presenza di ben 5.488.000 di telespettatori e uno share del 19.8%. Dall’altra parte, su Canale 5, Striscia la notizia ha intrattenuto 4.893.000 di telespettatori con il 17.7% di share.

Nel pomeriggio del 21 dicembre su Rai Uno Oggi è un altro giorno ha registrato una media di 1.696.000 di telespettatori con il 12.3%. Il Paradiso delle signore ha tenuto incollati al piccolo schermo a 2.024.000 di telespettatori (17.4%). La Vita in diretta ha conquistato la presenza di 2.575.000 di telespettatori con il 18.8% di share. Hanno fatto compagnia al pubblico di Canale 5 le due soap, che hanno registrato i seguenti dati: Beautiful 2.883.000 di telespettatori (17.9%) e Una Vita 2.685.000 di telespettatori (18.2%). A seguire, Uomini e Donne ha intrattenuto 2.938.000 di telespettatori con il 22.6%.

Non vanno in onda Il Segreto e Pomeriggio Cinque in questi giorni che precedono il Natale. Ha preso il loro posto ieri il film natalizio Ritorno a Christmas Creek, che ha registrato una media di 1.557.000 di telespettatori (11.9%). Detto Fatto ha, invece, tenuto compagnia solo a 376.000 telespettatori con il 2.8% di share.