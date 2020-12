Cos’è accaduto durante la ventottesima puntata del Grande Fratello Vip 5? Questa sera, lunedì 21 dicembre 2020, è andato in onda un nuovo appuntamento che è iniziato con un’atmosfera super natalizia. In studio, ad esempio, Antonella Elia ha fatto il suo ingresso indossando il cappello di Babbo Natale. Dopo di che, Alfonso Signorini si è collegato con i Vipponi nella Casa, dove ha continuano a mantenere la puntata in armonia parlando di dettagli natalizi. Ed ecco che la serata è andata avanti con un cambio d’argomento. Da un momento di risate, si è passati a velocemente a percepire la tensione tra Maria Teresa e Samantha De Grenet. Le due in settimana non se le sono mandate a dire e Alfonso Signorini ha fatto notare la cosa, attraverso alcune clip.

La nuova arrivata è convinta che alcuni atteggiamenti della Ruta non siano reali e la farebbero apparire falsa. A prendere le difese di Maria Teresa ci ha pensato Stefania Orlando. Il conduttore del reality show ha poi aperto l’argomento riguardante la crisi che Tommaso Zorzi ha avuto in questi ultimi giorni. L’influencer voleva lasciare la Casa più spiata d’Italia, tanto che aveva preparato addirittura le valigie. Il programma ha organizzato per lui un’importante sorpresa: fuori dalla porta rossa sulla passerella ha potuto incontrare sua sorella Gaia. Quest’ultima gli ha confermato di essere una grande sostenitrice di Stefania, ma ha anche fatto presente che sui social ci sono davvero tantissime persone che lo amano.

Lei stessa continua ad appoggiarlo e ha raccontato che proprio quel pomeriggio ha finalmente conosciuto di persona Francesco Oppini sul treno. È arrivato il momento di far sapere ai Vipponi l’ospite speciale di questa sera, Arisa. La presenza della cantante è stata richiesta da Malgioglio, che aveva chiesto di poter mangiare il panettone insieme a lei. I due sono molto amici e la nuova coach di Amici di Maria De Filippi non ha potuto rifiutare l’invito.

Arisa ha incontrato Malgioglio, mantenendo ovviamente la distanza attraverso la presenza del vetro. Dopo di che, Cristiano ha trovato un panettone che ha potuto mangiare insieme ai suoi ex coinquilini. In un’altra stanza, i concorrenti hanno assaggiato un pezzetto ciascuno, facendo compagnia al cantautore. In seguito, Signorini ha cambiato argomento parlando da solo con Pierpaolo Pretelli, il quale ha dimostrato di essere sentimentalmente confuso.

L’ex velino questa sera ha fatto sapere che effettivamente sta vivendo un po’ di confusione: deve capire cosa prova realmente per la madre di suo figlio, Aridna Romero. Dallo studio, Elisabetta Gregoraci ha invogliato Pierpaolo a tornare insieme all’ex. Non c’è stato nessun eliminato, a finire direttamente al televoto è stato Giacomo Urtis, il meno votato dal pubblico. La puntata è andata avanti con Rosalinda e Dayane, che condividono un’amicizia molto importante. L’attrice ha ammesso di avere dei dubbi su cosa potrebbe accadere una volta che uscirù dalla Casa con il suo attuale fidanzato.

Ed ecco che è arrivato il momento di assistere all’esibizione di Arisa in giardino. I concorrenti in coro hanno affiancato la cantante, regalando un bellissimo momento ai telespettatori. Subito dopo, è arrivato il chiarimento tra Malgioglio e Giulia Salemi. Il cantautore, direttamente dallo studio, ha deciso di fare pace con la modella. Il gossip all’interno della Casa di è riacceso con Ermito, che ha già attirato l’attenzione su di se. Non ci ha mai provato con Rosalinda in passato, ma con Sonia ci sono state delle conversazioni. È uscito fuori, inoltre, che Ermito e Adua si sono sentiti questa estate. L’attrice stava vivendo una crisi con il fidanzato Giuliano in quel periodo.

I concorrenti hanno svolto una prova che ha dato l’immunità a Dayane e Rosalinda: i quattro nuovi gieffini hanno fatto il nome dei coinquilini, suddivisi in coppie, che secondo loro non meritano di continuare. Ma solo una delle due concorrenti ha potuto avere l’immunità. A scegliere è stato Giacomo Urtis, che già si trova al televoto: Dayane è stata eletta immune. Subito dopo ha cantato insieme ai gieffini, nella puntata che precede il Natale, Alberto Urso!

Una bellissima sorpresa per i telespettatori e per gli stessi concorrenti. Arisa è tornata in scena e insieme ad Alberto ha creato uno show unico! Signotini ha voluto poi permettere a Dayane di rivedere Malgioglio, visto che la sua eliminazione l’ha gettata nello sconforto. Durante questo incontro, Cristiano ha confermato le voci di gossip aull’arrivo del fidanzato in Italia. Dunque, il cantautore non trascorrerà le festività da solo. I gieffini hanno, intanto, ricevuto un piccolo assaggio degli auguri di Natale da parte dei loro cari e non sono mancate le lacrime. Le emozioni non sono finite e vestiti da Babbo Natale i maschi della Casa si sono esibiti con una coreografia ideata da Matilde Brandi.

Hanno preso inizio le nomination; sono al televoto: Giacomo, Samantha, Sonia e Maria Teresa.