Gregoraci si sbilancia con Pierpaolo su Ariadna: lui fa sognare i fan

Pierpaolo Pretelli al GF Vip 5 ha ammesso di sentirsi sentimentalmente confuso, dopo aver incontrato Ariadna Romero la scorsa puntata. A intervenire sulla questione ci pensa, nel corso della diretta del 21 dicembre 2020, Elisabetta Gregoraci direttamente dallo studio. Il tutto accade quando Signorini chiede a Pierpaolo di poter parlare di alcune cose avvenute in questi giorni. Manda così in onda alcune clip che ritraggono Pretelli fortemente confuso dopo la sorpresa ricevuta da Ariadna, la madre di suo figlio. L’ex velino spiega di aver cercato di chiarire qualcosa dentro di sé. Ricorda di essersi lasciato con la Romero per cose banali, quando ancora erano tanto innamorati. Dopo di che, ammette di averci provato ancora una volta a rimettere sù questa relazione, da cui è nato il piccolo Leo. In modo determinato, Pierpaolo ha ripensato ai sentimenti che li legano durante il periodo del lockdown.

Ha avuto modo di riflettere molto e ha poi deciso di svelare ad Ariadna tutto quello che aveva dentro, facendole presente che il sentimento non era mai morto. Piano piano ha cercato di riconquistarla, anche per dare una famiglia unita al piccolo Leo: “È nato dall’amore, è fortunatissimo”. A questo punto, Signorini non può non chiedere al concorrente se è ancora innamorato di Ariadna. Pretelli ammette che sta cercando di capire quale tipo di amore prova nei confronti della Romero. Non solo, crede che qualcosa in Ariadna sia scattato in queste settimane. “Ha rivisto il Pierpaolo di cui si è innamorata”, secondo il Pretelli questo è ciò che avrebbero percepito la Romero vedendolo nella Casa più spiata d’Italia.

Signorini permette a Elisabetta di dire la sua sulla situazione e ha sorpreso davvero tutti, dimostrando di provare un bene profondo nei confronti di Pierpaolo. “A me piacerebbe rivederli insieme, tutti e tre. Siete una bellissima famiglia”, dichiara la Gregoraci, che a quanto pare sostiene come tanti altri un ritorno di fiamma tra Ariadna e Pretelli. Dopo di che, la conduttrice calabrese incoraggia l’ex velino a farsi forza e a tirarsi su di morale.

Elisabetta, dopo la sorpresa della scorsa puntata, ha deciso di scrivere ad Ariadna. Proprio quest’ultima ha fatto sapere di aver ricevuto un messaggio da parte della Gregoraci, a cui riserva non pochi complimenti.