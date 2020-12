Elisabetta Gregoraci scrive ad Ariadna Romero, l’ex di Pierpaolo Pretelli

Confidenze segrete tra le donne di Pierpaolo Pretelli. Mentre l’ex Velino di Striscia la notizia continua la sua avventura nel Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci e Ariadna Romero hanno avuto un piacevole scambio di battute. A rivelare tutto ci ha pensato la modella e attrice cubana, lanciata da Leonardo Pieraccioni e vista qualche tempo fa all’Isola dei Famosi. Su Instagram Ariadna ha fatto sapere che dopo l’ultima puntata del reality show Elisabetta le ha scritto un bel messaggio.

“Sono stata tentata di pubblicare uno screen ma per privacy ho preferito non farlo. Mi ha scritto Elisabetta Gregoraci. Non era dovuto, né scontato”, ha premesso Ariadna Romero nel post apparso su Instagram, dove ha stupito tutti i suoi follower. “È stato un momento meraviglioso di complicità tra donne, quella famosa ‘solidarietà femminile’ di cui tutti parlano ma che pochissimi mettono in pratica”, ha aggiunto la 34enne.

Ariadna Romero è stata subito conquistata dalla Gregoraci e qualche settimana fa faceva il tifo per la soubrette di Soverato e Pierpaolo Pretelli:

“È stata di una carineria e di una dolcezza disarmante, e non davanti alle telecamere ma scambiando messaggi privati con una ragazza che lei non ha mai visto. Messaggi veri, perché sono solo nostri, senza dimostrare niente a nessuno. Inutile continuare a parlare, un piccolo gesto che può dire tanto sulla persona che è. Elisabetta, mi sei piaciuta subito e devo dire che ci ho visto bene”

Per una questione di privacy la Romero ha preferito non condividere pubblicamente lo scambio di messaggi avuto con l’ex moglie di Flavio Briatore. Ariadna ha però apprezzato molto il gesto di Elisabetta che, nonostante le critiche e le malelingue, ha provato che ci tiene davvero tanto a Pierpaolo Pretelli.

E non a caso la Gregoraci si è emozionata molto quando il modello ha rivisto nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip un video del figlio Leonardo, avuto tre anni fa dalla Romero. Per Elisabetta, dunque, Pierpaolo resta un amico speciale e ha voluto instaurare un rapporto complice pure con la sua ex più famosa e importante.

Perché si sono lasciati Pierpaolo e Ariadna

Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero si sono lasciati cinque mesi dopo la nascita del figlio Leonardo. L’arrivo del piccolo ha rotto gli equilibri della coppia. Pierpaolo si è dedicato esclusivamente al primogenito mettendo da parte l’amore per la cubana. A detta di Ariadna alla loro relazione è mancata l’esperienza e il supporto. I due hanno provato a ricomporre la famiglia ma alla fine hanno deciso di mollarsi e restare buoni amici e buoni genitori per il piccolo Leo.

Chi è Ariadna Romero e perché è famosa

Ariadna Romero è una modella e attrice di Cuba. È diventata popolare in Italia grazie al film di Leonardo Pieraccioni Finalmente la felicità. È stata concorrente di Ballando con le Stelle, Pechino Express, Isola dei Famosi. Prima di incontrare Pierpaolo Pretelli è stata sposata dal 2012 al 2014 con il giocatore di basket Lorenzo Gergati. Da un anno Ariadna lavora nell’ufficio marketing della Lamborghini.