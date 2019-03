Ariadna Romero spiega perché ha lasciato Pretelli: “Acerbi? È finita”

Ariadna Romero a Domenica Live parla di Pierpaolo Pretelli e Francesco Acerbi

Archiviata l’esperienza all’Isola dei Famosi, Ariadna Romero ha parlato per la prima volta dei motivi che l’hanno allontanata da Pierpaolo Pretelli. La cubana e l’ex Velino di Striscia la notizia hanno avuto una storia tempo fa e sono genitori del piccolo Leonardo, nato nel 2017. Pochi mesi dopo il parto la storia si è interrotta e l’attrice ha lasciato l’Italia per andare a Miami, dove vive attualmente la sua famiglia. “Dopo il parto io avevo bisogno della presenza di Pierpaolo. Quando partorisci tutti ti fanno gli auguri ma nessuno ti dice quanto sarà difficile, nessuno ti parla della depressione post-parto. Pierpaolo è stato molto presente per Leonardo, un vero e proprio mammo, ma con me non ha fatto altrettanto. E cinque mesi dopo la nascita del bambino non ci siamo capiti più”, ha spiegato la Romero a Barbara d’Urso.

Ariadna Romero e Pretelli si sono lasciati dopo la nasciata di Leonardo

“Qui sono sola, non ho nessuno. Così per superare questo momento difficile ho deciso di andare a Miami dalla mia famiglia. Pierpaolo mi ha dato il consenso visto che per portare Leonardo all’estero serve anche il permesso del padre. Io ho detto a Pierpaolo: se tu ci tieni ti aspetto lì”, ha aggiunto Ariadna Romero a Domenica Live. “Lui poi è venuto ad agosto e non è stato in albergo. È rimasto con me, dai miei genitori. Mi ha detto che a Temptation Island, dove ha fatto il tentatore, mi ha pensata molto. Io sono poi rientrata in Italia a settembre ma lui è andato a fare il corteggiatore a Uomini e Donne (corteggiava Teresa Langella, ndr)”, ha sottolineato la sud americana, che ha dunque provato a ricomporre la famiglia ma invano.

Ariadna Romero oggi è single: anche con Francesco Acerbi è finita

“Forse a me e Pierpaolo è mancata un po’ d’esperienza, di supporto… non so”, ha osservato Ariadna Romero. Che oggi è single: la conoscenza con Francesco Acerbi, calciatore della Lazio, è definitivamente conclusa. “È finita lì, sono single”, ha sentenziato.