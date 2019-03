Isola dei famosi, Ariadna non rinuncia ad Acerbi: l’inaspettata rivelazione

Isola dei famosi, Ariadna confessa: con Acerbi? Non è ancora detta l’ultima parola

Tutti ricorderanno le lacrime versate da Ariadna Romero in diretta a l’Isola dei famosi per Francesco Acerbi. La naufraga, che era entrata nel reality dichiarando di avere qualcuno fuori ad aspettarla, ha dovuto scoprire in prima serata che i suoi sentimenti per il calciatore non erano del tutto ricambiati. Da allora, dunque, molti hanno pensato che l’intenzione di Ariadna fosse quella di mettere un punto a questa storia. Oggi però la bella cubana, intervistata da Giada Di Miceli a Non succederà più (programma radiofonico in onda su Radio Radio), ha – inaspettatamente – fatto intendere che ancora non è detta l’ultima parola tra lei e lo sportivo.

Ariadna Romero pensa ancora ad Acerbi? L’ex naufraga non esclude un riavvicinamento

Ariadna Romero e Acerbi, per chi non lo sapesse, si frequentavano prima della partenza di lei per l’Honduras. Non erano fidanzati ma la modella, come ha spiegato più volte, si sentiva già molto avanti in questa conoscenza. Il calciatore invece, interpellato sulla cosa, si era detto perplesso sul futuro del loro rapporto perché, secondo lui, la lontananza avrebbe finito col penalizzarli. Adesso che Aridna è tornata in Italia, però, c’è qualche speranza che lei e Acerbi si possano rivedere per chiarire? A questa domanda, oggi, l’ex naufraga ha risposto con un “Vedremo”, non escludendo a priori che la cosa possa accadere.

Ariadna Romero torna a parlare di Francesco Acerbi: “A lui ci tenevo”

Al di là di quello che c’è stato con Acerbi e di quello succederà nei prossimi mesi, Ariadna oggi ha solo parlato bene del calciatore. “Lui è un ragazzo apposto, con la testa sulle spalle. Non è leggero. È questo che mi piaceva di lui. Ci tenevo” ha dichiarato in radio. Lei, tra l’altro, ha affermato di stare cercando casa a Roma, perché pare che abbia intenzione di restare in Italia per ora. Adesso che la lontananza non è più un problema, lei e Francesco ci riproveranno?