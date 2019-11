Ariadna Romero lascia la tv: nuovo lavoro per la cubana

Nuovo lavoro per Ariadna Romero: cosa fa oggi la modella e attrice cubana

Ariadna Romero ha deciso di cambiare vita. Dopo il grande successo al cinema e la recente esperienza all’Isola dei Famosi la modella cubana ha scelto di abbandonare il piccolo e grande schermo. Come rivela il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 13 novembre, da qualche mese Ariadna lavora nell’ufficio marketing della Lamborghini. La Romero ha dunque optato per un lavoro più sicuro rispetto a quello del mondo dello spettacolo, da sempre precario. Una scelta fatta anche per il bene del piccolo Leonardo, il figlio avuto due anni fa dall’ex compagno Pierpaolo Pretelli. E a proposito di amore, Ariadna – come sussurra sempre la rivista diretta da Alfonso Signorini – è attualmente single. Con l’ex Velino di Striscia la notizia non c’è mai stato alcun ritorno di fiamma e la liaison con Francesco Acerbi, il difensore della Lazio, non ha funzionato.

L’ultima apparizione televisiva di Ariadna Romero

L’ultima apparizione televisiva di Ariadna Romero risale a qualche settimana fa, quando ha partecipato a Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino. Un’esperienza che ha fatto divertire molto sia Ariadna sia il pubblico in studio e a casa.

Ariadna Romero è arrivata in Italia nel 2009

Ariadna Romero è arrivata in Italia dieci anni fa grazie alla moda. Successivamente ha ottenuto grande popolarità nel 2011 grazie a Leonardo Pieraccioni, che l’ha scelta per il film Finalmente la felicità.