Stasera tutto è possibile, Ariadna Romero conquista con: “Figura di m.”

Stasera tutto è possibile: Ariadna Romero ‘canta’ e conquista tutti, la sua esibizione è esilarante

Tra i protagonisti di Stasera tutto è possibile c’è la frizzante Ariadna Romero. L’attrice cubana è già apparsa nelle altre puntate del varietà condotto da Stefano De Martino, ma questa sera ha regalato al pubblico uno dei siparietti sicuramente più divertenti. Tra i vari giochi ce n’è uno durante il quale il concorrente deve ‘cantare’ una canzone. La sua voce, però, non si sente durante la performance ma viene fatta ascoltare in un secondo momento. Stefano De Martino ha quindi chiamato Ariadna e l’ha invitata a raggiungere il centro dello studio per farla esibire con Chandelier, la famosissima canzone di Sia. La musica è così partita e la modella ha iniziato ad esibirsi sgambettando qua e là imitando la celebre ballerina che appare nel video musicale della canzone in questione.

Ariadna Romero, la sua esibizione fa animare lo studio

L’esibizione è stata a dir poco divertente, anche perché mentre si muoveva alla Romero è caduta la parrucca. In seguito la modella è andata a sedersi al divano e, dopo di lei, si sono esibiti Sergio Friscia, Biagio Izzo e Maurizio Casagrande con la canzone ‘Maradona y Pelè’ dei Thegiornalisti, che di recente si sono sciolti. Quando i tre sono tornati al divano, De Martino ha annunciato che era arrivato il momento di ascoltare le loro vere voci. La prima esibizione che è stata mostrata è stata quella di Ariadna Romero e in quel momento lo studio si è animato di risate. La modella, infatti, durante la performance non ha cantato (non ci ha nemmeno provato) ma ha urlato parole a caso, come per esempio: “Aiuto”, “Mi è caduta la parrucca” e “Che figura di m…a!” .

Ariadna Romero, promossa dal pubblico di Stasera tutto è possibile

Tutti sono scoppiati a ridere e il web l’ha riempita di complimenti. “Ariadna Romero vince tutto con questa prova”, ha scritto qualcuno su Twitter; “Ariadna fa uso di qualche eccitante, altrimenti non si spiega!”, ha ironizzato qualcun’altro. Insomma, l’ex isolana ha conquistato proprio tutti!